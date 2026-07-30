30 de julio de 2026 Inicio
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Un policía le salvó la vida a un bebé en Villa Adelina durante un patrullaje de madrugada

La intervención de integrantes de la Patrulla Municipal de San Isidro permitió asistir a un bebé de un año que se estaba ahogando en Villa Adelina. Tras aplicarle maniobras de primeros auxilios, el niño recuperó la respiración y fue trasladado al Hospital de Boulogne, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

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El hecho ocurrió de madrugada en Villa Adelina.

El hecho ocurrió de madrugada en Villa Adelina.

Una intervención de la Patrulla Municipal de San Isidro durante un patrullaje preventivo permitió asistir a un bebé de un año que se estaba ahogando en Villa Adelina y evitar consecuencias mayores. Gracias a la rápida actuación de los oficiales y a la aplicación de maniobras de primeros auxilios por parte de uno de los efectivos, el niño logró recuperar la respiración antes de ser trasladado al Hospital de Boulogne, donde fue atendido y posteriormente dado de alta en buen estado de salud.

La medida fue resuelta por la agencia Moodys.
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El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando un móvil de seguridad recorría la zona como parte de sus tareas habituales de prevención. Los oficiales advirtieron que varias personas se encontraban reunidas en la vereda de una vivienda y disminuyeron la velocidad para facilitar el ingreso de la familia al domicilio. Sin embargo, enseguida comprendieron que se trataba de una emergencia médica.

Qué ocurrió con el bebé asistido por los policías

Según relataron familiares del niño, el bebé se encontraba durmiendo en la casa de su abuela junto a sus tías cuando comenzó a presentar una severa dificultad para respirar. Al advertir que no reaccionaba y que su estado se agravaba, salieron a la calle en busca de ayuda mientras intentaban asistirlo.

En ese momento, uno de los oficiales descendió del patrullero, tomó al niño y realizó la maniobra de Heimlich. Tras algunos instantes de tensión, el bebé logró volver a respirar con normalidad.

Mientras tanto, el resto del equipo coordinó el operativo con el Hospital de Boulogne para que el personal médico estuviera preparado para recibir al paciente. La Patrulla Municipal escoltó el vehículo en el que viajaba la familia hasta la guardia, donde los profesionales realizaron los controles correspondientes y confirmaron que el bebé se encontraba fuera de peligro.

Para el oficial que intervino no fue la primera experiencia de este tipo. Se trató de la tercera ocasión en la que aplicó con éxito técnicas de primeros auxilios durante un servicio. Desde el municipio destacaron que la capacitación inicial y el entrenamiento permanente que reciben los Oficiales de Seguridad en reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención de emergencias fueron determinantes para la rápida respuesta.

El agradecimiento de la familia

Al día siguiente, la madre del niño compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. Allí recordó que el patrullero apareció cuando la familia se dirigía de urgencia al hospital y destacó no solo la asistencia brindada para que su hijo reaccionara, sino también el acompañamiento durante el traslado, el aviso previo al hospital y la contención que recibieron hasta que el bebé quedó fuera de peligro.

El caso pone de relieve la importancia de los patrullajes preventivos y de la formación continua de los agentes de seguridad para actuar ante situaciones críticas. Lo que comenzó como una recorrida habitual por las calles de Villa Adelina terminó convirtiéndose en una intervención decisiva que permitió que el pequeño Milo regresara sano a su hogar junto a su familia.

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