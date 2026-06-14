El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil El joven productor audiovisual fue una de las seis víctimas fatales del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro. Era considerado una joven promesa y tenía gran influencia en el cine independiente nacional. Agregar C5N en









Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

Lucas Vignale perdió la vida en el fatal accidente aéreo en Río de Janeiro donde además falleció el streamer Gaspi y el excéntrico cantante estadounidense Oliver Tree. El productor audiovisual de 29 años era considerado una joven promesa del cine independiente nacional.

La trágica noticia se conoció este domingo y golpeó a la comunidad audiovisual. Lucas era director y realizador de videos y tenía 29 años. Nació en Buenos Aires en 1997 y construyó una carrera que combinó el cine independiente con el universo de los videoclips y la producción audiovisual.

A lo largo de los últimos años trabajó junto a reconocidos artistas de la música urbana como Bizarrap, Trueno y J Balvin, consolidándose como una figura en ascenso dentro de la industria. También había participado recientemente en el largometraje El tren fluvial, junto a su amigo Toto Ferro. El film fue presentado en la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026 y recibió elogios de la crítica y posicionó a ambos realizadores como nuevas voces del cine argentino contemporáneo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorenzo (@ferrototo) Antes de alcanzar notoriedad internacional, Lucas Vignale dirigió el cortometraje La Pasión y trabajó intensamente como editor y realizador, siempre con una estética propia y cercana a las nuevas generaciones.

El llamativo último posteo de Lucas Vignale El joven de 29 años se encontraba de viaje en Río de Janeiro y poco antes del trágico accidente en helicóptero, compartió en su cuenta de Instagram un video frente al Cristo Redentor. La escena, envuelta en neblina y humo, adquirió un aire místico luego de conocerse su muerte, como si se elevara hacia el cielo.

El momento estaba acompañado por The Piano Drop, una pieza que abre Ravedeath, 1972, sexto álbum del músico canadiense Tim Hecker, referente de la música electrónica y ambiental que le sumó una resonancia lúgubre al posteo. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucas A. (@lucasvignale) El fallecimiento del joven productor generó una fuerte conmoción en el ámbito artístico donde colegas, músicos y seguidores lo despidieron en redes sociales, resaltando su talento, sensibilidad y el futuro prometedor que tenía por delante.