"Dicen las malas lenguas...": revelaron quién es la figura de Telefe que estaría saliendo con un reconocido conductor Ángel de Brito aseguró que la revelación del canal de las pelotas y el periodista están "jugando al romance", alimentando las especulaciones sobre una relación entre ambos. Agregar C5N en









El romance es uno de los más comentados en los pasillos. Pexels

Los rumores de romance entre Diego Leuco y una figura destacada de Telefe alimentan el radiopasillo y Ángel de Brito se encaró de revelar el nombre de la mujer que sería la nueva pareja del conductor. "Están jugando al romance", expresó en su programa de streaming.

Todo surgió cuando Ronnie Arias que fue como invitado de Bondi preguntó por Sofía Gonnet, más conocida como La Reini, que está a punto de ser parte de Popstars, el nuevo lanzamiento del canal. En ese momento que el periodista saltó con la información: "A Leuco se está comiendo, dicen las malas lenguas", frente a lo que Mariana Brey sorprendida lanzó: "Me gusta esa pareja".

“Están jugando al romance”, siguió de Brito, y de paso le tiró un dardo a su colega de Luzu: “¡A Leuco le gustan todas!”. Romi Scalora, panelista en la mesa metió u cuota de humor: “Eso pensaba… te dormís y... No te duermas. Yo te diría, no te duermas al lado de Leuco”.

Qué opinó Leuco sobre el gesto de Messi con su ex Sofía Martínez El encuentro y la breve charla entre el capitán de la Selección argentina y la periodista, tras la victoria de la Selección frente a Cabo Verde en el Mundial 2026, generaron gran repercusión. En ese contexto, Diego Leuco decidió dar su punto de vista y respaldó la actitud del 10: “El gesto de Messi con Sofi al final del partido derribó todas las pavadas que se venían diciendo”, expresó.

Su compañera de conducción en la Peña de Morfi, Carina Zampini sumó: “No está bueno todo lo que se arma alrededor de alguien que simplemente está trabajando. Sofi es una gran profesional y muy respetuosa”. También sus compañeros Claudio Husaín y Pablo Giralt, desde Estados Unidos, coincidieron: “El gesto fue brillante. Messi está al tanto de todo y maneja los tiempos como nadie”, remató el Turco.