30 de julio de 2026 Inicio
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Aumento en las jubilaciones y asignaciones para agosto: de cuánto será el haber mínimo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento para sus prestaciones, de acuerdo con el dato de la inflación de junio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.

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Los jubilados de ANSES reciben en agosto un incremento en los haberes de acuerdo con la inflación de junio.

Los jubilados de ANSES reciben en agosto un incremento en los haberes de acuerdo con la inflación de junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo incremento en jubilaciones y asignaciones para agosto, de acuerdo con el dato de la inflación de junio, al que se suma el pago del bono extraordinario de $70 mil, congelado desde marzo de 2024.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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Con la aplicación de la fórmula de movilidad, el aumento es de 1,9%, en línea con la última cifra de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso junio.

De cuánto es la jubilación mínima a partir de este mes

Así, a partir de agosto, la jubilación mínima será de $419.734,71. Con la incorporación del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo ascenderá a $489.734,71.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $335.787,76, o $405.787,76 con bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) serán de $293.815,85, alcanzando $363.815,85 con el refuerzo extraordinario. En tanto, la Pensión para Madres de Siete Hijos tendrá el mismo valor que la jubilación mínima: $419.734,71, o $489.734,71 con bono.

Noticia en desarrollo.-

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