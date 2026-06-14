14 de junio de 2026 Inicio
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Video: así fue el choque entre dos helicópteros en Brasil en el que murió Gaspi

El accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, donde las aeronaves colisionaron en el aire. El youtuber argentino falleció junto a otras al menos cinco personas.

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Gaspi murió en el accidente.

Gaspi murió en el accidente.

AFP - Redes sociales
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Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente ocurrido en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.

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Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.

El video de la caída de un helicóptero del accidente en el que murió Gaspi

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