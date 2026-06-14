Video: así fue el choque entre dos helicópteros en Brasil en el que murió Gaspi El accidente ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, donde las aeronaves colisionaron en el aire. El youtuber argentino falleció junto a otras al menos cinco personas. Por Agregar C5N en









Gaspi murió en el accidente. AFP - Redes sociales

Al menos seis personas murieron por un choque entre dos helicópteros sobre Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Brasil. Entre las víctimas se encuentra el youtuber argentino Gaspi, quien se encontraba en el país vecino.

Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente ocurrido en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.

Embed BREAKING: Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/uFF2HHNHWq — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026 Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.

El video de la caída de un helicóptero del accidente en el que murió Gaspi Embed El momento en que caía el helicóptero en el que perdieron la vida Gaspi, el director Lucas Vignoli y el músico Oliver Tree. pic.twitter.com/vSmE4OPRwT — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) June 14, 2026