Video: así fue el choque entre dos helicópteros en Brasil en el que murió Gaspi

Al menos seis personas murieron por un choque entre dos helicópteros sobre Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Brasil. Entre las víctimas se encuentra el youtuber argentino Gaspi, quien se encontraba en el país vecino.
Las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente ocurrido en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.
Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.
El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.