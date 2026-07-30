La letal crítica de un famoso periodista argentino que pidió que se cancelen los shows de Rosalía Un conductor se volcó a sus redes para manifestar su bronca tras los controversiales movimientos de la artista europea. Agregar C5N en









La famosa artista española fue criticada por un reconocido periodista.

Un nuevo escándalo estalló en el ambiente de la música tras la polémica publicación que replicó Rosalía, considerada "anti-Argentina", lo que desató un fuerte repudio de sus seguidores locales. Frente a esta situación, Alejandro Fantino expresó su indignación y reclamó de forma contundente la suspensión de los espectáculos de la cantante española en Buenos Aires.

Pese al masivo rechazo que enfrenta la intérprete en las redes sociales, su agenda mantiene programadas varias fechas en el país. Ante este escenario, distintas fuentes del país confirmaron que una multitud de fanáticos exigió la restitución del dinero de sus pases. Las críticas no se detuvieron y la tensión creció a medida que se acercaban los recitales.

El periodista arremetió contra la compostura de la artista e hizo un llamado público al productor Diego Finkelstein para que reaccione. Sobre la actitud, Fantino remarcó: “La mina nos tomó de pelotudos, nos boludeó, se nos rió, disfrutó, y después sale con un tibio ‘mala mía’. Yo lo voy a decir de corazón, la verdad, a mí... la verdad que a mí me gustaría que Rosalía no se lleve un peso de los argentinos, que sobre que nos boludeó, disfrutó, porque ya lo borró al posteo, pero estaría... sería bueno recordar en algún momento lo que hizo”.

En otra publicación, el comunicador se dirigió puntualmente al CEO de DF Entertainment y le exigió suspender la fecha programada. “Este tiene que bajarla a Rosalía", argumentó el conductor para responsabilizar de la decisión final al organizador de la gira. El descargo se volvió viral rápidamente y abrió un acalorado debate entre los fanáticos y los que desean la cancelación.

Para finalizar, Fantino desligó al público del conflicto y enfocó la responsabilidad en el empresario de espectáculos: "No, Rosalía no tiene la culpa; el club de fans tampoco. Es buena onda porque no le criticamos su trabajo. El tipo lo hace muy bien; es una persona muy exitosa; le ha ido muy bien en su vida profesional. Pero este muchacho, que se ha llenado de guita gracias a todos los que alguna vez hemos ido a ver un show de las bandas que él trae, este muchacho es el que debería tomar el toro por las astas y bajar el show".

Cuándo son los shows de Rosalía La llegada de la estrella española Rosalía a la Argentina ya es una realidad en el marco de su esperada gira mundial titulada Lux Tour 2026. La artista desembarcó recientemente en Buenos Aires para reencontrarse con su público local y presentar en vivo las canciones de su último trabajo discográfico, denominado Lux, una obra que expande su universo musical. Redes sociales Los conciertos programados en el país se llevarán a cabo en cuatro fechas consecutivas durante el mes de agosto de 2026. Específicamente, los recitales están pactados para el sábado 1, el domingo 2, el martes 4 y el jueves 6 de agosto, ofreciendo múltiples oportunidades para que sus seguidores disfruten de una puesta en escena altamente teatral y visual. El escenario elegido para albergar este imponente espectáculo es el Movistar Arena, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A pesar de algunas controversias recientes en las redes sociales que generaron revuelo entre los fanáticos y pedidos de devolución de entradas, las cuatro funciones siguen firmes en la cartelera oficial del estadio, con miles de espectadores listos para presenciar el regreso de la cantante.