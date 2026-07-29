Efecto Javier Milei en Brasil: cómo impactó el escándalo en las encuestas entre Lula y Flávio Bolsonaro Tras los cuestionamientos e insultos del mandatario argentino contra el presidente brasileño, distintas consultoras realizaron sondeos de intención de voto de cara a los comicios presidenciales del 4 de octubre. Por Agregar C5N en









Lula aventaja a Bolsonaro, según la última encuesta de Atlas Intel.

El presidente Javier Milei desató el sábado una polémica diplomática con Brasil al viajar a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, cuestionar e insultar al actual mandatario Lula da Silva, aspirante a la reelección. En este marco, distintas consultoras realizaron sondeos de intención de voto de cara a los comicios presidenciales del 4 de octubre en el gigante sudamericano con una clara ventaja para el actual jefe de Estado.

Según la encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News publicada este miércoles, Lula aventaja a Bolsonaro por 6 puntos porcentuales, 49% frente a 43%, en caso de una segunda vuelta. "Los resultados apenas variaron con respecto al mes anterior, a pesar de una semana tumultuosa para Bolsonaro que incluyó nuevos problemas legales, nuevas acusaciones de vínculos con el hombre en el centro de un importante escándalo bancario", explica el medio internacional.

En el caso de la encuesta de Nexus, encargada por la entidad financiera BTG Pactual, el actual presidente de Brasil aventajaría en una segunda vuelta a Bolsonaro por 4 puntos. (47% vs 43%), diferencia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El trabajo también refleja que líder del PT mantiene una ventaja más clara en primera vuelta: reúne un 42% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, con 33%. Más atrás aparecen el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con 6%; Renan Santos, con 5%, y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con 3%.

Qué pasa en Río de Janeiro El sondeo de Genial/Quaest, realizó un análisis en una de las principales ciudades del Brasil donde la fotografía de los candidatos es diferente a la nacional.