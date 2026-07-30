30 de julio de 2026 Inicio
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Vacaciones de invierno: con la ruta 40 cortada, ¿qué parte del recorrido de los 7 Lagos no se puede visitar?

Se suspendió la circulación entre San Martín de los Andes y Catritre por un derrumbe de rocas "hasta nuevo aviso", según confirmó Vialidad Nacional. Hay cuadrillas trabajando en el lugar para despejar el camino.

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El desprendimiento de rocas que interrumpió el paso entre San Martín de los Andes y Catritre.

El desprendimiento de rocas que interrumpió el paso entre San Martín de los Andes y Catritre.

Vialidad Nacional suspendió la circulación en la Ruta 40 entre San Martín de los Andes y Catritre, en Neuquén, tras el desprendimiento de grandes bloques de roca sobre el Camino de los Siete Lagos. La medida se dispuso este jueves y se mantendrá hasta que las cuadrillas terminen de trabajar.

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Desde la dirección, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, consideraron difícil habilitar el camino este jueves. De esta manera, la circulación permanecerá "suspendida hasta nuevo aviso". Para consultas, 0800-222-6272, 0800-333-0073 y [email protected].

El tramo entre San Martín y Catritre es uno de los más transitados del Camino de los Siete Lagos, sobre todo durante vacaciones de invierno. La restricción en la Ruta 40 puede provocar demoras largas y recomiendan evitar viajes no esenciales hacia la zona.

El kilómetro 43 es la altura exacta en la que ocurrió el desprendimiento. Además, las autoridades mantienen vigentes alertas por nieve, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro. Vialidad confirmó a La Nación que "por el momento no hay desvíos establecidos" y señalaron que siguen produciéndose desprendimientos que dificultan a las cuadrillas ingresar con seguridad al sector para remover los escombros.

Qué precauciones tomar para circular en condiciones invernales

Usar neumáticos adecuados (con clavos o cadenas cuando correspondan), llenar el radiador y limpiaparabrisas con anticongelante, llevar sistemas de retención infantil, respetar las huellas en caso de nieve y realizar maniobras suaves, manteniendo distancia de seguridad y luces bajas encendidas.

Vialidad pidió a los conductores evitar la circulación nocturna o a primera hora, circular a velocidad moderada y consultar el estado del camino por vías oficiales. El organismo recomendó chequear el sitio oficial argentino para actualizaciones y recordó los números de atención.

Turismo en junio 2026: crecieron las llegadas un 3,3%, cayeron las salidas un 22%

En junio de 2026 el turismo dejó un panorama mixto en la Argentina. Por un lado, llegaron más visitantes del exterior: 329 mil turistas no residentes, lo que significa un crecimiento del 3,3% respecto al mismo mes del año pasado. La mayoría vino de países vecinos, sobre todo de Brasil, Uruguay y Chile. En total, si se suman turistas y excursionistas, entraron al país 612,8 mil personas.

Del otro lado de la balanza, los argentinos viajaron menos al exterior y de acuerdo a los datos del organismo, las salidas fueron 501,9 mil turistas residentes, una caída fuerte del 22% interanual. Entre los destinos más elegidos se encontraron Europa, otros países de América y Brasil. En total, contando turistas y excursionistas, se registraron 925,9 mil salidas.

El resultado final fue un saldo negativo de 172,7 mil turistas y de 313,1 mil visitantes en general. Es decir, aunque entraron más extranjeros, salieron muchos más argentinos. Por eso la cuenta quedó en rojo. Por su parte, el INDEC explica que este déficit se repite mes a mes, aunque en comparación con 2025 el agujero es un poco más chico.

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