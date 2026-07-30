Sin vueltas: Santiago del Moro aplicó sanciones severas en Gran Hermano por complot

La producción de la casa más famosa se expidió sobre las nominaciones irregulares. El impacto en el presupuesto semanal y la contundente advertencia por el juego.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar envuelta en la polémica luego de que Santiago del Moro anticipara una fuerte intervención de la producción por las reiteradas conversaciones entre participantes para coordinar votos.

Susto por una participante de Gran Hermano: sufrió un accidente en la casa, fue hospitalizada y el momento quedó registrado

Tras el análisis de las imágenes y de los diálogos registrados durante los últimos días, el Big resolvió aplicar una de las sanciones más contundentes de esta etapa del reality: anular las nominaciones consideradas irregulares y castigar a toda la casa con una reducción del presupuesto semanal para las compras.

El comunicado del dueño de la casa fue terminante y puso el foco en el respeto por el reglamento. "Nada justifica apelar a recursos prohibidos por el reglamento para obtener ventajas" , expresó la voz del reality antes de remarcar que "siempre voy a proteger el juego limpio e impedir el complot o la inducción de votos" .

La sanción no quedó únicamente en una advertencia. Gran Hermano anunció que todas las nominaciones afectadas por irregularidades fueron anuladas , incluyendo una nominación espontánea que perdió validez porque su autor reveló indirectamente el contenido de sus votos, incumpliendo otra de las reglas fundamentales del juego. La decisión sorprendió a los participantes y modificó por completo el desarrollo de la semana, dejando en evidencia que la producción decidió endurecer los controles sobre las estrategias colectivas.

Como castigo adicional, el reality confirmó una sanción colectiva que impactará directamente en la convivencia. "Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto", anunció la voz de Gran Hermano antes de cerrar con un fuerte mensaje dirigido a todos los participantes.

"Espero que jueguen limpio y que no recurran a actitudes antirreglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas", agregó el Big. Posteriormente, esas palabras fueron respaldadas desde el estudio por Santiago del Moro, quien ya había advertido que la producción evaluaba aplicar penalidades frente a la reiteración de los complots.

Los jugadores de Gran Hermano recibieron un mensaje tajante. Telefe

Qué pasó después de que Yanina Zilli atendiera el teléfono rojo en Gran Hermano

El episodio del teléfono rojo volvió a convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada. Semanas atrás, Yanina Zilli protagonizó una desesperada corrida para atender el llamado, una situación que terminó con una fuerte caída que generó preocupación tanto entre sus compañeros como en el estudio de Telefe. Después de comprobar que no había sufrido lesiones de gravedad, la participante continuó en competencia y el episodio quedó como uno de los más impactantes del ciclo.

Tras aquel incidente, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la participante y le expresó su preocupación. "Zilli, me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho", le dijo el conductor, mientras le preguntaba por qué había corrido con tanta velocidad para intentar quedarse con el beneficio del teléfono rojo. La conversación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más virales de la emisión y alimentó el debate entre los seguidores del programa.

En la continuidad del juego, Yanina Zilli siguió siendo una de las protagonistas de la convivencia y volvió a quedar en el centro de la escena durante la reciente gala de nominación. Su nombre apareció entre los participantes involucrados en las conversaciones analizadas por la producción, aunque la sanción finalmente alcanzó a toda la casa debido a la magnitud de las infracciones detectadas. La decisión buscó reforzar el mensaje de que el reglamento se aplica por igual para todos los competidores cuando existen maniobras que alteran el espíritu del juego.