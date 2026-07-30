Javier Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los detalles del proyecto El Presidente grabará este jueves el mensaje, que será emitido a las 20. La iniciativa ingresará al Congreso la próxima semana y propone cambios en los objetivos, la autonomía y el funcionamiento de la entidad. Por Agregar C5N en









El Presidente dará un discurso.

El presidente Javier Milei anunciará este jueves, a través de una cadena nacional que se emitirá a las 20, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje será grabado durante la jornada y el mandatario podría estar acompañado por integrantes del equipo económico que participaron en la elaboración de la iniciativa.

El proyecto será enviado al Congreso el martes que viene y representa una de las principales apuestas del Gobierno para la segunda mitad del año. La propuesta apunta a modificar el funcionamiento del Banco Central y reforzar el rol de la entidad en la preservación del valor de la moneda, al tiempo que busca profundizar su autonomía.

Entre los ejes que forman parte de la iniciativa aparece la intención de establecer mayores restricciones a la emisión monetaria, utilizada para asistir financieramente al Tesoro. El Gobierno también prevé cambios en la estructura de conducción del organismo y en las reglas que determinan la designación y eventual remoción de sus autoridades.

La iniciativa fue trabajada durante las últimas semanas por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Milei, además, mantuvo encuentros con legisladores de La Libertad Avanza para anticipar los lineamientos de la reforma y comenzar a ordenar la estrategia parlamentaria.

El INDEC quedó afuera de la reforma del Gobierno Uno de los temas que el Gobierno evaluó incorporar al paquete era el denominado blindaje del INDEC. Sin embargo, finalmente se decidió excluir cualquier modificación vinculada con la autonomía del organismo encargado de las estadísticas oficiales.