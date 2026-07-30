Se acaba de confirmar la primera invitación a "PH: Podemos Hablar": es una figura y "se odian" con Andy Kusnetzoff Una famosa conductora de espectáculos aceptó la convocatoria para el debut del ciclo pese a su histórica rivalidad con el presentador Agregar C5N en









El presentador volverá a encabezar el programa de Telefe.

El regreso de PH: Podemos Hablar ya empezó a generar un fuerte impacto en la televisión y, a pocas semanas de su vuelta a la pantalla de Telefe, se confirmó quién será la primera figura convocada para el esperado debut del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

La gran sorpresa es que la elegida es Yanina Latorre, una de las panelistas y conductoras más filosas del espectáculo, quien desde hace años mantiene un público enfrentamiento con el periodista. La información fue revelada por Ángel de Brito, que además dio a conocer detalles de la invitación y de la respuesta de la propia protagonista.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo porque la propia Yanina confirmó que recibió el llamado para integrar la primera emisión del programa y no ocultó su desconcierto. En un audio enviado a Ángel de Brito, que se reprodujo en Bondi, expresó de manera contundente: "Me invitó al primer programa y quisiera saber por qué. Me odia y lo odio, pero bueno, veremos qué pasa".

Lejos de rechazar la propuesta, la conductora de Sálvese quien pueda (SQP) aseguró que tiene intenciones de aceptar la invitación, aunque aclaró que su presencia dependerá también del resto de los invitados. En ese mismo mensaje sostuvo: "Voy a ir, me gusta ir al lugar de alguien que me odia y que lo odio. Me divierte más. Igual está supeditado a los invitados que vayan, porque si no me gustan los invitados no voy".

El conflicto entre ambos tiene antecedentes conocidos. Para Yanina Latorre, el punto de quiebre ocurrió en 2020, cuando Lola Latorre participó de PH: Podemos Hablar y terminó quebrándose al recordar la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Desde entonces, la panelista cuestionó en numerosas oportunidades el estilo de entrevistas de Andy Kusnetzoff, mientras que la tensión entre ambos nunca terminó de disiparse. Precisamente por ese historial, la posibilidad de compartir nuevamente un estudio genera enorme expectativa en la industria televisiva.

Yanina Latorre y Andy Kusnetzoff. Cuándo comienza PH: Podemos Hablar Aunque Telefe ya confirmó oficialmente el regreso de PH: Podemos Hablar, por el momento el canal todavía no anunció la fecha exacta del estreno. Lo único confirmado es que el ciclo volverá durante agosto, recuperando su tradicional emisión de los sábados por la noche, una franja en la que históricamente logró consolidarse como uno de los programas más fuertes de la televisión abierta. El regreso del formato había quedado postergado desde fines de 2023, cuando dejó de emitirse por cuestiones presupuestarias. Durante los últimos meses crecieron las versiones sobre su retorno hasta que Telefe comenzó a promocionar oficialmente el programa con el mensaje "Muy pronto vuelve PH, Podemos Hablar", confirmando que la producción volvió a ponerse en marcha. Mientras se define la fecha de estreno, también trascendieron otros nombres convocados para el primer envío. Según reveló Ángel de Brito, además de Yanina Latorre, fueron invitados Marley, Ángela Torres y Wanda Nara. Sin embargo, Marley finalmente habría decidido no participar, mientras que Wanda no podría regresar al país debido a su situación familiar en Italia, por lo que su presencia quedó descartada.