Fracturó a un rival en Brasil y le dieron una sanción inédita: cuánto tiempo estará suspendido El Tribunal de Justicia Deportiva castigó a Victor Gabriel tras romperle la tibia a Gabriel Pec. El defensor del Inter de Porto Alegre no podrá pisar las canchas hasta que su colega del Cruzeiro reciba el alta médica. Por Agregar C5N en









Victor Gabriel (Inter de Porto Alegre) le rompió la tibia a Gabriel Pec (Cruzeiro).

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil aplicó este martes una sanción inédita contra el defensor Victor Gabriel, del Inter de Porto Alegre, por fracturar a Gabriel Pec, del Cruzeiro. La Justicia resolvió que el infractor no podrá jugar al fútbol hasta que su rival esté recuperado tras la grave lesión en la tibia izquierda, un plazo estimado en tres meses.

El hecho ocurrió en el partido por la decimonovena fecha del Brasileirao. El defensor local le metió una violenta plancha a Pec, un mediocampista que justo debutaba en ese encuentro. La víctima sintió de inmediato que "algo estaba mal" y pidió asistencia médica en el acto. Los estudios confirmaron la fractura y los especialistas tuvieron que operarlo de urgencia.

La Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal analizó el caso y concluyó que una suspensión de uno a seis partidos era un castigo muy leve ante la gravedad del hecho. Por esa razón, los jueces decidieron inhabilitarlo durante toda la etapa de rehabilitación de su rival, con un tope máximo fijado en 180 días.

El autor de la falta declaró ante las autoridades para dar sus explicaciones sobre la jugada. "Calculé que llegaría primero al balón y así fue. Como el terreno de juego estaba resbaladizo y mojado, toqué el balón y no tuve tiempo de retirar la pierna y eso derivó en una entrada más dura, pero no tuve intención de hacer daño a un compañero de profesión o mala fe", aseguró.

Victor Gabriel recebe cartão vermelho direto por entrada muito forte em Gabriel Pec.#futebol #internacional #cruzeiro #brasileirão #ge pic.twitter.com/wGkk5nS58J — ge (@geglobo) July 23, 2026 Victor Gabriel fue en persona a escuchar la sentencia y ratificó su arrepentimiento por el episodio. Ante el tribunal, el jugador remarcó que no tuvo "ningún tipo de intención de lesionarlo". Además, sumó un mensaje directo de disculpas: "Pasé noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro", declaró.

La inhabilitación complica el panorama del Inter de Porto Alegre en el torneo brasileño. El equipo marcha en la decimosexta posición en la tabla general, muy cerca de la zona de descenso directo a la segunda categoría, y ahora pierde a un futbolista clave por su propia imprudencia.