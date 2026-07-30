30 de julio de 2026 Inicio
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El superávit comercial alcanzó los u$s8.357 millones en el segundo trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que los términos del intercambio crecieron un 5% interanual. También detalló que los precios de las exportaciones subieron un 13,7% y los de las importaciones un 8,2%.

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El superávit comercial alcanzó los u$s8.357 millones en el segundo trimestre de 2026.

El superávit comercial alcanzó los u$s8.357 millones en el segundo trimestre de 2026.

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El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó que se registró un superávit comercial de u$s8.357 millones en el segundo trimestre del año, mientras que los términos del intercambio, que mide la evolución del poder de compra de una unidad física de exportación en términos de importaciones, aumentó un 5% interanual.

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En un informe, el Indec señaló que el índice de precios de las exportaciones aumentó 13,7% interanual y el de las importaciones un 8,2%. Además, informó que en ambos casos se profundizó la tendencia de crecimiento observada en el primer trimestre del año. En este marco, expuso que los términos del intercambio mejoraron un 5%, ya que la suba de los precios de exportación fue superior al de los precios de importación.

En tal sentido, el índice de cantidades exportadas creció un 15,1% interanual y mantuvo la tendencia creciente iniciada en 2024. Por su parte, el índice de cantidades importadas registró una baja interanual de 8,3% y sostuvieron la tendencia decreciente iniciada en el primer trimestre del año.

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El superávit comercial alcanzó los u$s8.357 millones en el segundo trimestre de 2026.

También señaló que el segundo trimestre de 2026 se caracterizó por una suba de las exportaciones de 30,9%, explicada tanto por mayores precios como por mayores cantidades, mientras que las importaciones tuvieron una disminución de su valor de 0,8%, debido a que el aumento de los precios fue compensado por una caída de las cantidades importadas.

En tanto, con respecto a los rubros vinculados al índice de precios de las exportaciones, informó que se destacaron los incrementos en los precios de combustibles y energía (CyE), las manufacturas de origen industrial (MOI), y los de las manufacturas de origen agropecuario (MOA), mientras que los productos primarios (PP) no registraron variación significativa.

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