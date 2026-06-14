14 de junio de 2026 Inicio
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Las últimas fotos de Gaspi en Rio de Janeiro, antes del accidente en el que perdió la vida

El joven youtuber argentino estaba de visita en la ciudad brasileña, donde falleció tras un trágico choque entre dos helicópteros. Una joven fan se encontró con él poco antes y publicó en sus redes lo que iban a ser sus imágenes finales.

Por
Gaspi

Gaspi, junto a su admiradora, en Rio.  @EmetSuki

El trágico accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban los argentinos Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. También perdió la vida el cantante estadounidense Oliver Tree, junto a otras tres personas.

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A través de la plataforma X (anteriormente Twitter), una usuaria argentina identificada como EmetSuki dio a conocer las fotos finales que capturan los momentos previos a la tragedia en Recreio dos Bandeirantes, donde se produjo el choque y la caída de las dos aeronaves.

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¿Cómo fue el trágico accidente?

La colisión entre las aeronaves ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Luego los bomberos hallaron cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y, minutos después, localizaron a una sexta víctima en el segundo helicóptero, que se precipitó a unos cien metros del primer punto de impacto. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial y provocó un incendio que alcanzó una estación de carga y desencadenó explosiones en cadena.

En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

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