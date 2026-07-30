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Susto por una participante de Gran Hermano: sufrió un accidente en la casa, fue hospitalizada y el momento quedó registrado

Una de las participantes de la Generación Dorada perdió el equilibrio y cayó sobre un mueble. El impacto quedó grabado y alertó a la producción.

Desde la producción

Desde la producción, hubo preocupación.

Telefe

Cinzia de Gran Hermano sufrió un grave accidente dentro de la casa y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital para ser evaluada por médicos.

El conductor del programa comunicó las duras penas a los participantes del reality.
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Todo ocurrió mientras la participante estaba en la habitación junto a su compañera Sol Abraham. Entonces Cinzia, a modo de juego, empieza a correr dentro del espacio que había entre las camas con Sol al ritmo de la música y perdió el equilibrio, como consecuencia cayó hacia atrás y se golpeó fuertemente la espalda con uno de las camas.

El impacto fue tan fuerte que la participante venezolana gritó de dolor y su expresión facial cambió rotundamente. La situación alertó a la producción que inmediatamente cortó la transmisión y parte del equipo ingresó para asistirla.

Horas más tarde, la producción de LAM publicó un video a su cuenta de X donde se podía ver a la participante arriba de la ambulancia recibiendo la atención de los doctores.

La dramática escena se viralizó en la red rápidamente, lo que generó preocupación entre los seguidores del programa. Hasta el momento, desde el equipo de Generación Dorada, no hay información sobre la salud de la joven.

Tato y Luz de Gran Hermano confirmaron su romance: "Nos estamos disfrutando mucho"

En las últimas horas se confirmó un inesperado romance que surgió en la casa de Gran Hermano. Se trata de Tato Algorta y Luz Tito, que se conocieron en la edición 2024/2025. Tras pasar por el programa de streaming conducido por Pepe Ochoa, causaron furor entre sus seguidores al conversar abiertamente sobre el vínculo que comparten.

Hace varios meses, Luz anunció la separación de su novio, "el Pestañas", quien entró a la casa y mantuvo una tensa rivalidad con el ganador de ese año. Frente a la ruptura, desde las redes comenzaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre ella y Tato. Sin embargo, todo empezó a escalar más cuando los participantes comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

Ambos hablaron sobre su romance en el streaming.

Ambos hablaron sobre su romance en el streaming.

Fue el mismísimo Ochoa quien se encargó de quitarle todas las dudas a los usuarios y directamente les consultó a ambos si estaban juntos. Lejos de esquivar el tema, Luz Tito soltó una frase que despertó la duda de la mesa: "Nosotros nos estamos disfrutando un montón", respondió con un tono picaresco.

Inmediatamente, Ochoa se refirió a la expresión facial que tenía Algorta luego de escuchar las palabras de Luz. "Es la cara de un tipo enamorado, y no lo voy a mandar al frente", expresó.

Entre risas, el exhermanito respondió: "Ya me mandaste al frente con que estoy enamorado", reconoció. Además, no paró de elogiar a la jujeña y reveló lo que siente por ella: "Cuando la conocés a Luz te impacta, te impresiona, te completa. La admiro mucho".

Por su parte, Luz habló sobre el vínculo que los une. "Nos complementamos un montón y es re importante eso para el vínculo", reveló.

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