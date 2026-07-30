30 de julio de 2026 Inicio
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Un chef marplatense pelea por su vida tras un accidente en moto en Brasil: las sospechas de su familia

El argentino, de 34 años, se encuentra internado en grave estado tras chocar contra un paredón en Florianópolis y su familia apunta a una posible participación de terceros. No les quieren entregar las cámaras del lugar del accidente.

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Leandro Quiroz de 34 años se encuentra en coma tras un accidente en moto. 

Leandro Quiroz de 34 años se encuentra en coma tras un accidente en moto. 

Leandro Quiroz se encuentra viviendo en la ciudad brasileña hace siete años donde incursionó en el sector gastronómico hasta convertirse en chef. Según informó su familia a TN, el cocinero tenía la intención de volver a Mar del Plata en Agosto porque extrañaba a su entorno.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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De acuerdo al relato de los hechos, el accidente ocurrió el 16 de julio, luego del partido del mundial entre Argentina e Inglaterra, donde un grupo de argentinos se habían reunido para ver el encuentro en un bar. Según lo que relató su hermana, Leandro no tenía intención de manejar esa noche y le había pedido a una chica con la que salía que lo fuera a buscar.

“Tengo un video de una hora antes del accidente donde está con otro grupo hablando lo más bien. Saluda, habla, estaba ahí con una gorra roja”, explicó la mujer. No obstante, el chef se subió a la moto y, a menos de 50 metros del lugar, ocurrió el impacto contra un paredón.

“Fui de urgencia al lugar, pedí las cámaras, pero nadie nos quiere dar nada, nadie nos dice nada. De repente comenzaron a llegar datos de que le habían pegado a un argentino”, explicó. Asimismo, agregó que la mujer que supuestamente lo iba a ir a buscar abandonó Florianópolis luego de que ocurriera el accidente. “Ella sabe algo, pero no nos quiere decir qué”, aseguró.

Otro de los datos que alimenta la hipótesis de un tercero involucrado en el siniestro es el estado de destrucción de la moto ya que tiene daños tanto adelante como atrás. “Mi hermano se sube y a menos de 50 metros fue el accidente contra un paredón. La mujer que lo encontró me dijo que tenía el casco puesto”, agregó.

En estado crítico

“Me dijo el médico que nos tenemos que preparar. Tengo esperanza de que va a despertar, pero soy realista”, manifestó Clara, la hermana de Leandro Quiroz respecto al parte que le dieron los médicos del hospital de Santa Catarina, donde permanece internado.

“Lo más comprometido es el cerebro. Tiene varias hemorragias en la cabeza, un neumotórax en el pulmón, edema cerebral por fractura de cráneo y dos fracturas cervicales atrás del cuello. Está muy grave”, explicó en diálogo con el canal de noticias.

Tanto la madre de Leandro y dos hermanas turnan para acompañarlo en Brasil y lanzaron una colecta solidaria para cubrir los gastos y estar cerca del joven chef, con aportes que pueden hacerse a los alias clarimdq.93 (Banco Provincia, a nombre de Clara Bastida) o clarabastida.93 (Mercado Pago).

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