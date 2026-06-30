30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

¿Puede nevar en Buenos Aires? El ingreso de la "bomba polar" pone en jaque al termómetro

Gran parte de la Argentina está bajo una masa muy fría de aire que traerá heladas generalizadas y sensaciones térmicas que podrían estar por debajo de los 0 grados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, viento y temperaturas extremas.

Por
Gran parte de Argentina está bajo alerta por viento
Gran parte de Argentina está bajo alerta por viento, tormentas y frío. Télam

Es inminente el arribo de una nueva masa de aire antártico que congelará el termómetro los últimos días de junio y principios de julio en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas, tormentas y viento para varias localidades de Argentina. ¿Puede nevar nuevamente en Buenos Aires?

Por la ola de calor en París se registraron más de 1.000 muertos por día.
Te puede interesar:

Ola de calor mortal en Europa: con más de 1.000 fallecidos por día, se desbordan las morgues de París

El SMN informó que Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén. La Pampa, Mendoza, Salta y Jujuy están bajo alerta por viento vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En el caso del norte argentino, el área de alta cordillera vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.

Imagen compartida por el SMN.

Imagen compartida por el SMN.

En el este de Mendoza se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Mientras que la provincia de Misiones está bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ingreso de una masa de aire frío del antártico: cómo estará el clima

Desde el SMN informaron que "una masa de aire de origen antártico ingresará al país a partir del 30 de junio y provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional".

Por lo que se esperan valores muy bajos, especialmente en Patagonia y Cuyo, donde las mínimas podrían ubicarse entre –12 y 0 °C y las máximas oscilarán entre -5 y 7 °C. Por su parte en el centro-este y norte del país se esperan los días más fríos entre el miércoles y el viernes, con Tmín entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte.

Además, remarcaron que "se registrarán nevadas en la meseta patagónica, en zonas bajas de la región cuyana y en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y el NOA. Los acumulados más significativos se darán sobre la meseta de Neuquén y en el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1° de julio, con acumulados de entre 5-15cm".

Ranking de temperaturas: cuál es la localidad más fría de la Argentina

Coronel Suarez Buenos Aires -1.2ºC
Venado Tuerto Santa Fe -1.2ºC
Río Gallegos Santa Cruz -1.3ºC
Mendoza Mendoza -1.3ºC
Maquinchao Río Negro -2.4ºC
Neuquén Neuquén -2.6ºC
Ciudad Jardin Lomas del Palomar Buenos Aires -2.8ºC
Villa Reynolds San Luis -3ºC
Azul Buenos Aires -3.4ºC
Malargüe Mendoza -5.6ºC
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nieve en el Centro Cívico de Bariloche.

La "bomba polar" que traerá un frente frío esta semana: podría nevar en un lugar poco habitual

Se vienen días gélidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Llegó la ola polar en el AMBA y hay alerta amarilla por frío extremo: cuál será el día más helado de la semana

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

Las lluvias retornarán para este domingo 28 de junio. 

Inminente arribo de un nuevo frente frío: durará 72 horas, habrá lluvias y mínimas de 3 grados

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

No llegó el "veranito de San Juan": el frío persiste y rige una alerta por temperaturas extremas

Rating Cero

La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

La escena de Messi en Spiderman con Tom Holland

¿Qué actrices se llevan mal?

Feroz guerra entre dos reconocidas actrices por un personaje: "Hay mucho ego e inseguridad"

El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles reveló los resultados de la autopsia. 

Se reveló la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, protagonista de "La Llamada"

Recibió el 55,8% de los votos negativos,

Sorpresa: quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio

Akihiro Miwa tenía 91 años. 

Murió una estrella del doblaje: trabajó en "Pokémon" y "La princesa Mononoke"

Ernestina Pais falleció el viernes por la noche.

Yanina Latorre reveló por qué Ernestina Pais tuvo que manejar la noche de su muerte

últimas noticias

Los terremotos vienen golpeando a Venezuela desde el 24 de junio.

El Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Hace 4 minutos
Guillermo Francos criticó la gestión de Manuel Adorni y respaldó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Francos criticó la gestión de Adorni: "No sé si era idóneo"

Hace 6 minutos
La película de Spiderman llegará a los cines el 31 de julio.

La escena de Messi en Spiderman con Tom Holland

Hace 23 minutos
¿Qué actrices se llevan mal?

Feroz guerra entre dos reconocidas actrices por un personaje: "Hay mucho ego e inseguridad"

Hace 26 minutos
Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Paro docente en la provincia de Buenos Aires: los gremios reclaman mejoras salariales

Hace 33 minutos