¿Puede nevar en Buenos Aires? El ingreso de la "bomba polar" pone en jaque al termómetro

Es inminente el arribo de una nueva masa de aire antártico que congelará el termómetro los últimos días de junio y principios de julio en Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas, tormentas y viento para varias localidades de Argentina. ¿Puede nevar nuevamente en Buenos Aires?
El SMN informó que Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén. La Pampa, Mendoza, Salta y Jujuy están bajo alerta por viento vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
En el caso del norte argentino, el área de alta cordillera vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h.
Imagen compartida por el SMN.
En el este de Mendoza se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Mientras que la provincia de Misiones está bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Ingreso de una masa de aire frío del antártico: cómo estará el clima
Desde el SMN informaron que "una masa de aire de origen antártico ingresará al país a partir del 30 de junio y provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional".
Por lo que se esperan valores muy bajos, especialmente en Patagonia y Cuyo, donde las mínimas podrían ubicarse entre –12 y 0 °C y las máximas oscilarán entre -5 y 7 °C. Por su parte en el centro-este y norte del país se esperan los días más fríos entre el miércoles y el viernes, con Tmín entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte.
Además, remarcaron que "se registrarán nevadas en la meseta patagónica, en zonas bajas de la región cuyana y en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y el NOA. Los acumulados más significativos se darán sobre la meseta de Neuquén y en el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1° de julio, con acumulados de entre 5-15cm".
Ranking de temperaturas: cuál es la localidad más fría de la Argentina
|Coronel Suarez
|Buenos Aires
|-1.2ºC
| Venado Tuerto
|Santa Fe
|-1.2ºC
| Río Gallegos
|Santa Cruz
|-1.3ºC
| Mendoza
|Mendoza
|-1.3ºC
| Maquinchao
|Río Negro
|-2.4ºC
| Neuquén
|Neuquén
|-2.6ºC
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar
|Buenos Aires
|-2.8ºC
| Villa Reynolds
|San Luis
|-3ºC
| Azul
|Buenos Aires
|-3.4ºC
| Malargüe
|Mendoza
|-5.6ºC