Como estará el clima en el Día del Niño Las familias que tengan planes para los próximos días deberán estar atentas a las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa cambios en las temperaturas y posibles precipitaciones en distintos momentos del período. Por Agregar C5N en









Las condiciones meteorológicas serán un factor clave.

Las temperaturas tendrán variaciones durante los próximos días.

La nubosidad será protagonista durante buena parte del período.

Existe posibilidad de precipitaciones.

El tiempo puede ser un factor importante para las actividades familiares. Después de varios días marcados por el frío y la nubosidad, el tiempo tendrá algunos cambios durante el fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El pronóstico cobra especial importancia porque se trata de un fin de semana especial por los festejos del Día del Niño. Muchas familias aprovecharán el sábado y el domingo para organizar salidas, encuentros y actividades al aire libre, por lo que las condiciones del tiempo serán clave a la hora de hacer planes.

Por eso, quienes tengan pensado celebrar la jornada familiar con actividades al aire libre deberán prestar especial atención al pronóstico, ya que las condiciones climáticas podrían jugar en contra de los planes previstos.

Así estará el clima el fin de semana largo de agosto 2026 Este viernes el AMBA tendrá una jornada fría y mayormente nublada. La temperatura mínima será de alrededor de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 13 grados. Durante la mañana persistirá el cielo cubierto y habrá una baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán desde el este y podrían alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 13 grados y las condiciones se mantendrán estables. Durante la noche volverá a descender la temperatura hasta ubicarse cerca de los 11 grados. El cambio comenzará a notarse el sábado, cuando los registros térmicos se ubiquen entre los 11 y los 16 grados.

Aunque continuará la nubosidad durante buena parte de la jornada, hacia la noche podrían registrarse lloviznas. El domingo será la jornada con mayor temperatura del fin de semana. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima que podría alcanzar los 17 grados. Sin embargo, el ascenso térmico estará acompañado por precipitaciones: se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El lunes, que será feriado, continuará con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 16 grados.