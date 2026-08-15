Cómo comenzará el clima de la semana tras el fin de semana largo de agosto 2026 El panorama anticipa cambios en las condiciones durante los próximos días, con diferencias marcadas entre el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Por Agregar C5N en









Así estará el clima en la semana del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Télam

El frío y la nubosidad marcaron el cierre de la semana en el AMBA.

El fin de semana tendrá un leve repunte térmico, aunque con lluvias aisladas.

El lunes feriado dará paso a un nuevo descenso de las temperaturas.

El ambiente frío y la nubosidad se mantendrán durante los primeros días de la semana. Después de varios días marcados por el frío, las lluvias y la abundante nubosidad, el clima en el AMBA comenzó a mostrar algunos cambios. El viernes quedó atrás con una jornada fría y cielo mayormente cubierto: la temperatura se movió entre los 8 y 13 grados y la precipitaciones se disiparon hacia el cierre del día. Así, la semana terminó todavía con condiciones invernales, aunque con señales de una mejora temporaria.

Este sábado, en tanto, las temperaturas tendrán un leve repunte y se ubicarán entre los 11 y 16 grados. La nubosidad seguirá presente durante buena parte de la jornada y hacia la noche podría registrarse alguna llovizna. El domingo continuará con condiciones inestables, ya que se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, antes de una mejora progresiva.

Tras una semana con mucha nubosidad, así continuará el clima. Ámbito Durante la segunda mitad del domingo, las precipitaciones comenzarían a perder intensidad, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 17, en lo que será uno de los momentos más templados del período. De esta manera, el fin de semana largo comenzará con un breve alivio térmico, aunque el frío volverá a ganar protagonismo durante los días siguientes.

Así comienza el clima después del fin de semana largo de agosto 2026 De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes feriado se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 15 grados en el AMBA. Según el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrán estables, aunque el ambiente continuará fresco. Después del leve repunte térmico del fin de semana, las marcas volverán a ubicarse en valores más propios del invierno.

Para el martes, habrá un nuevo descenso de las temperaturas, con una mínima cercana a los 9 grados y una máxima de alrededor de 12 grados. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de precipitaciones durante la jornada. El miércoles continuará con temperaturas moderadas, abundante nubosidad y posibilidad de lluvias, con una mínima de 10 y una máxima de 13 grados.

SMN El jueves, en tanto, el frío seguirá presente durante la mañana, con una mínima que podría ubicarse cerca de los 7 u 8 grados. Hacia la tarde la temperatura tendría una recuperación, llegando hasta los 15 o 16 grados, aunque el cielo continuaría con nubosidad variable. De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por el regreso de las bajas temperaturas y un ambiente mayormente nublado en el AMBA.