La "bomba polar" que traerá un frente frío esta semana: podría nevar en un lugar poco habitual Una masa de aire antártico avanzará sobre Argentina con temperaturas extremas, posibles precipitaciones heladas y un marcado descenso térmico en varias regiones. Por Agregar C5N en









Nieve en el Centro Cívico de Bariloche.

La Argentina se prepara para el regreso del frío extremo con la llegada de una nueva masa de aire antártico que avanzará sobre gran parte del territorio durante esta semana. El fenómeno, denominado popularmente como “bomba polar”, provocará un fuerte descenso térmico y podría generar nevadas en zonas donde este fenómeno no suele aparecer con frecuencia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el escenario presenta cierto nivel de incertidumbre meteorológica, especialmente sobre las regiones exactas donde podrían registrarse precipitaciones níveas.

El ingreso del aire más frío comenzará desde la Patagonia y avanzará progresivamente hacia el centro y norte argentino, afectando provincias como Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y sectores del Noroeste argentino. Los especialistas prevén que las temperaturas estarán varios grados por debajo del promedio habitual para esta época del año, con una anomalía que podría alcanzar aproximadamente 4 grados menos de lo normal en amplias zonas del país.

Uno de los puntos más llamativos del pronóstico es la posibilidad de nieve en áreas poco habituales, especialmente en sectores bajos de Cuyo y zonas serranas. Además, algunos modelos meteorológicos plantean la chance de nevadas débiles en sectores del sudeste bonaerense, aunque esta posibilidad continúa bajo evaluación y depende de la combinación entre humedad, temperatura y circulación atmosférica.

El episodio de aire polar tendrá su momento más intenso entre el cierre de junio y los primeros días de julio. Para la Ciudad de Buenos Aires, se esperan jornadas con mínimas cercanas a los 2 grados y máximas bajas, mientras que en la Patagonia las marcas térmicas podrían descender hasta valores cercanos a los 15 grados bajo cero en sectores expuestos. El frío más intenso comenzaría a moderarse recién hacia la segunda semana de julio.

En la infografía oficial se ve cómo se moverán los frentes fríos polares durante esta semana. Servicio Meteorológico Argentino (SMN) El informe por irrupción de aire antártico El Servicio Meteorológico Nacional explicó que una masa de aire de origen antártico ingresará al país a partir del martes 30 de junio, comenzando su avance sobre la región patagónica para luego extenderse hacia la franja central y el norte argentino durante el miércoles 1 y jueves 2 de julio. El organismo señaló que se trata de un sistema de gran alcance territorial, capaz de modificar rápidamente las condiciones del tiempo.

Según el reporte meteorológico, la irrupción estará acompañada por temperaturas mínimas extremadamente bajas, especialmente en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino. En esas regiones podrían registrarse valores entre -10°C y 0°C, con descensos incluso más pronunciados en sectores de la meseta patagónica, donde podrían superarse los -15°C. El avance del aire frío también podría generar nevadas en zonas serranas de Córdoba y San Luis, además de sectores cordilleranos y áreas del NOA, incluyendo provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Sin embargo, el SMN remarcó que todavía existe una importante incertidumbre sobre la ubicación final y la intensidad de las precipitaciones níveas, debido a la complejidad del sistema atmosférico. Los especialistas explican que estos eventos ocurren cuando una gran masa de aire muy frío de origen polar o antártico logra desplazarse hacia latitudes más bajas, impulsada por configuraciones particulares de la atmósfera. En este caso, el resultado será una semana marcada por heladas, bajas temperaturas, posibles nevadas y condiciones invernales fuertes en buena parte del país.