15 de agosto de 2026 Inicio
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Fin de semana largo nublado, con frío y lluvias: inminente arribo de una ciclogénesis para los próximos días

Durante toda la jornada del sábado 15 de agosto se esperan lloviznas y lluvias aisladas en gran parte de CABA. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas por vientos fuertes y nevadas para varias localidades de Argentina.

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Durante todo el fin de semana largo el cielo se mantendrá nublado. 

Durante todo el fin de semana largo el cielo se mantendrá nublado. 

Télam

Los días nublados se mantendrán durante todo el fin de semana XXL, para la jornada del sábado 15 de agosto se esperan lloviznas y lluvias aisladas durante todo el día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos y naranja por nevadas para varias localidades de Argentina.

Las condiciones meteorológicas serán un factor clave.
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Las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

Sumado a que en las zonas más cercanas a la cordillera podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Se esperan lluvias durante la jornada del s&aacute;bado 15 de agosto.&nbsp;

Se esperan lluvias durante la jornada del sábado 15 de agosto.

Mientras que para la zonas cordillerana de Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

Desde Meteored informaron que se aproxima una nueva ciclogénesis para la semana próxima ya que "desde el martes se estará produciendo la profundización de un centro de bajas presiones al este de Buenos Aires, en un proceso que se extenderá de manera lenta hasta el jueves promoviendo condiciones muy inestables".

¿Cuándo sale el sol? El pronóstico extendido para CABA

El sábado 15 abre el período con precipitaciones aisladas a lo largo de todo el día (10% a 40% de probabilidad), alcanzando una máxima de 15 ° y una mínima de 13 °. Para el domingo 16, la inestabilidad se concentrará durante la madrugada con lluvias (10-40%) y probabilidad de neblina hacia la mañana. Aunque la temperatura máxima trepará hasta los 18 ° en la tarde, la mínima caerá a los 12 ° hacia la noche.

Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

El lunes 17 marcará la consolidación del aire frío en la región, con registros que oscilarán entre los 10 ° de mínima y los 15 °Cde máxima. Si bien la probabilidad de precipitaciones será baja o casi nula (0-10%), se espera un incremento en la intensidad del viento del sector noroeste, con ráfagas que alcanzarán valores de entre 42 y 50 km/h hacia la tarde y noche.

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