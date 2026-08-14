14 de agosto de 2026 Inicio
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Tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar al AMBA según el Servicio Meteorológico Nacional

El fenómeno se asocia con la festividad de Santa Rosa de Lima, que se celebra todos los años a fines de agosto, aunque su fecha suele variar. Qué se espera para 2026 y qué dice el pronóstico oficial.

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La tormenta de Santa Rosa es considerada una de las más fuertes del año.

La tormenta de Santa Rosa es considerada una de las más fuertes del año.

Todos los años, con la llegada de agosto, reaparece la preocupación por la tormenta de Santa Rosa. En el imaginario popular, se trata de uno de los fenómenos más fuertes del año y se presenta a fin de mes, aunque la fecha suele variar. ¿Qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para 2026?

Se esperan lloviznas durante el transcurso del viernes 14 de agosto. 
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La tradición asocia la tormenta con Santa Rosa de Lima, patrona de esa ciudad y de América, cuya festividad se celebró históricamente el 30 de agosto. En 1969, la Iglesia la trasladó al 23 de agosto, aunque en muchos lugares del país se respeta la fecha original, que suele tomarse como referencia para esperar las lluvias.

Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa según el SMN

El SMN aclaró que no existe una fecha fija para la llegada de la tormenta de Santa Rosa. "La presencia de aire cálido y húmedo proveniente del norte, sumado al aumento de la radiación solar sobre el suelo y a la frecuente entrada de perturbaciones sinópticas desde el oeste en niveles medios de la atmósfera, puede dar lugar a la aparición del fenómeno de tormenta al final del invierno, en fechas cercanas al 30 de agosto", detalló en un informe de 2024.

Esto significa que, aunque pueden coincidir con el día de Santa Rosa, las precipitaciones se originan en realidad por la transición entre el invierno y la primavera. "Dichas perturbaciones se producen debido a que el polo sur se mantiene aún muy frío mientras que la mayor parte del país comienza a calentarse por la mayor entrada de energía solar. Si bien popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, esto no tiene por qué ser así", indicó el organismo.

Para más precisión, el SMN analizó la ocurrencia de tormentas en la Ciudad de Buenos Aires en fechas próximas al 30 de agosto (entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre) durante el período 1906-2023. y concluyó que, a lo largo de esos 118 años de registros, solo "en 67 oportunidades (57% de los casos) se produjeron tormentas en los días próximos al del santoral de Santa Rosa de Lima, si bien no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes".

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