¿Se viene la lluvia para el fin de semana largo? Rige una alerta por tormentas, viento y nevadas

El frío se instaló en Buenos Aires con mínimas que rondarán entre los 10 a 13 grados durante los próximos días. En paralelo Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos acompañados por ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas para varias localidades de Argentina. La previa al fin de semana largo comenzó con bajas temperaturas y lloviznas durante la jornada del viernes 14 de agosto.

La provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas aisladas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que en la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

11 AGO | Vuelven las nubes a la región central El ingreso de humedad desde el norte y el avance de diferentes perturbaciones en niveles medios desde el Pacífico generan abundante nubosidad en gran parte del país. pic.twitter.com/lrrDLMLQT5

Por último, en San Juan y Mendoza están abajo avisos por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y posible viento blanco.

El viernes 14 comienza con una madrugada inestable, registrando probabilidades de lluvia entre un 10% y un 40% y una marca térmica de 10 °, acompañado por vientos del sector este de hasta 31 km/h. Con el correr de la mañana y la tarde, la probabilidad de precipitaciones descenderá (0-10%), alcanzando una temperatura máxima de 13 °.

Captura del SMN.

Para el sábado 15, las marcas oscilarán entre los 13 ° de mínima y los 16 ° de máxima, aunque la inestabilidad retornará hacia la tarde y la noche con probabilidades de lluvia de entre un 10% y un 40%. El domingo 16, en tanto, se perfila como la jornada más templada del período, con una máxima que alcanzará los 18 °. La primera mitad del día presentará neblinas y una mínima de 13°, dando paso a una tarde con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de agua.

El cambio de ambiente se acentuará a partir del lunes 17, cuando el termómetro vuelva a descender, marcando una mínima de 11 ° y una máxima de 15 °. Aunque el riesgo de precipitaciones será bajo, comenzará a hacerse sentir la intensidad del viento del noroeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la segunda mitad del día.