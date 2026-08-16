Frío y lluvia: cómo estará el clima el Día del Niño en el AMBA

El domingo del Día del Niño, parte del fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, no escapa a la lógica de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias, viento y cielo cubierto. Al mismo tiempo, hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas partes del país por tormentas, viento y nevadas.
El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el Litoral, en un área que comprende al este de Santa Fe, centro y sur de Corrientes y casi la totalidad del territorio de Entre Ríos, excepto los departamentos de Victoria y Gualeguay.
Al mismo tiempo, junto a la cordillera, hay alerta amarilla por viento en las zonas montañosas de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y la mitad norte de San Juan. Desde allí hacia el sur, en la mitad meridional sanjuanina, y en los departamentos mendocinos de General Alvear, Junín, Las Heras, Luján de Cuyo, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y Tupungato, el aviso es por nevadas, a tono con los últimos días.
Diez provincias bajo alerta amarilla este domingo.
SMN
Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
Se vive un domingo húmedo y fresco en este Día del Niño metropolitano, con una temperatura que oscilará entre los 12° y los 18°, con niebla por la mañana y probabilidad de precipitaciones por la tarde.
La semana seguirá en la misma línea hasta el martes, cuando las lluvias dejen paso a la apertura del cielo, lo que permitirá el reencuentro con el sol después de más de varios días.