16 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Frío y lluvia: cómo estará el clima el Día del Niño en el AMBA

Los festejos estarán pasados por agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas partes del país por tormentas, viento y nevadas.

Por
Los festejos del Día del Niño deberán contemplar el clima frío y húmedo.

Los festejos del Día del Niño deberán contemplar el clima frío y húmedo.

Stock

El domingo del Día del Niño, parte del fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, no escapa a la lógica de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias, viento y cielo cubierto. Al mismo tiempo, hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas partes del país por tormentas, viento y nevadas.

Las condiciones meteorológicas serán un factor clave.
Te puede interesar:

Como estará el clima en el Día del Niño

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el Litoral, en un área que comprende al este de Santa Fe, centro y sur de Corrientes y casi la totalidad del territorio de Entre Ríos, excepto los departamentos de Victoria y Gualeguay.

Al mismo tiempo, junto a la cordillera, hay alerta amarilla por viento en las zonas montañosas de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y la mitad norte de San Juan. Desde allí hacia el sur, en la mitad meridional sanjuanina, y en los departamentos mendocinos de General Alvear, Junín, Las Heras, Luján de Cuyo, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y Tupungato, el aviso es por nevadas, a tono con los últimos días.

Diez provincias bajo alerta amarilla este domingo.

Diez provincias bajo alerta amarilla este domingo.

Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Se vive un domingo húmedo y fresco en este Día del Niño metropolitano, con una temperatura que oscilará entre los 12° y los 18°, con niebla por la mañana y probabilidad de precipitaciones por la tarde.

La semana seguirá en la misma línea hasta el martes, cuando las lluvias dejen paso a la apertura del cielo, lo que permitirá el reencuentro con el sol después de más de varios días.

Siguen los días húmedos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Siguen los días húmedos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así estará el clima en la semana del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Cómo comenzará el clima de la semana tras el fin de semana largo de agosto 2026

Durante todo el fin de semana largo el cielo se mantendrá nublado. 

Fin de semana largo nublado, con frío y lluvias: inminente arribo de una ciclogénesis

La tormenta de Santa Rosa es considerada una de las más fuertes del año.

El SMN anticipó cuándo llegaría la tormenta de Santa Rosa al AMBA

Se esperan lloviznas durante el transcurso del viernes 14 de agosto. 

¿Se viene la lluvia para el fin de semana largo? Rige una alerta por tormentas, viento y nevadas

El frío se extenderá al menos hasta este viernes.

El invierno no da tregua: alerta por frío extremo en ocho provincias del país

Cuándo llueve en el AMBA

Se aproxima un frente de tormentas, mientras siguen las bajas temperaturas en el AMBA: cuándo vuelve la lluvia

Rating Cero

IA: [R] First Breath, un espectáculo inmersivo que tendrá lugar el 22 de agosto en el Auditorio San José de CABA.
play

Quién es IA, la cantante virtual japonesa que llega por primera vez a la Argentina

Gaetani opinó que es horrible y espantoso que se habilite la venta de tierras a extranjeros.
play

Romina Gaetani contó que marchó contra la Ley de Tierras de Milei: "Nos reprimieron"

play

Augusto "Tartu" Tartúfoli en TVR: "Messi jugaba para el papá"

Gran Hermano les prohibió tener sexo en la casa.

Gran Hermano le prohibió a Danelik tener sexo con Brian Sarmiento: el motivo

Brian Lanzalota agradeció a sus seguidores.

Brian Lanzelotta y su emoción por la suma millonaria que recaudó tras ser estafado

Las hermanas Nara mantienen una relación muy cercana. 

Wanda Nara saludó a Zaira por sus 38 años con un álbum de fotos: qué dijo

últimas noticias

El mercado de pases de la Fórmula 1: qué oportunidades se le abren a Colapinto si no renueva con Alpine

El mercado de pases de la Fórmula 1: qué oportunidades se le abren a Colapinto si no renueva con Alpine

Hace 8 minutos
Inflación: en julio, Argentina quedó entre los países más caros de Latinoamérica

Inflación: en julio, Argentina quedó entre los países más caros de Latinoamérica

Hace 15 minutos
play
IA: [R] First Breath, un espectáculo inmersivo que tendrá lugar el 22 de agosto en el Auditorio San José de CABA.

Quién es IA, la cantante virtual japonesa que llega por primera vez a la Argentina

Hace 20 minutos
Los festejos del Día del Niño deberán contemplar el clima frío y húmedo.

Frío y lluvia: cómo estará el clima el Día del Niño en el AMBA

Hace 30 minutos
Vaca Muerta, en el centro del conflicto entre China y Estados Unidos.

China vs. Estados Unidos: Vaca Muerta y otro campo de batalla

Hace 31 minutos