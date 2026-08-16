Frío y lluvia: cómo estará el clima el Día del Niño en el AMBA Los festejos estarán pasados por agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas partes del país por tormentas, viento y nevadas. Por Agregar C5N en









Los festejos del Día del Niño deberán contemplar el clima frío y húmedo. Stock

El domingo del Día del Niño, parte del fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, no escapa a la lógica de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias, viento y cielo cubierto. Al mismo tiempo, hay alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en distintas partes del país por tormentas, viento y nevadas.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el Litoral, en un área que comprende al este de Santa Fe, centro y sur de Corrientes y casi la totalidad del territorio de Entre Ríos, excepto los departamentos de Victoria y Gualeguay.

Al mismo tiempo, junto a la cordillera, hay alerta amarilla por viento en las zonas montañosas de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y la mitad norte de San Juan. Desde allí hacia el sur, en la mitad meridional sanjuanina, y en los departamentos mendocinos de General Alvear, Junín, Las Heras, Luján de Cuyo, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Rafael, Tunuyán y Tupungato, el aviso es por nevadas, a tono con los últimos días.

Diez provincias bajo alerta amarilla este domingo. SMN Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores Se vive un domingo húmedo y fresco en este Día del Niño metropolitano, con una temperatura que oscilará entre los 12° y los 18°, con niebla por la mañana y probabilidad de precipitaciones por la tarde.

La semana seguirá en la misma línea hasta el martes, cuando las lluvias dejen paso a la apertura del cielo, lo que permitirá el reencuentro con el sol después de más de varios días.

Siguen los días húmedos en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN