El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y viento para varias localidades de Argentina. En el caso de Buenos Aires, el mal tiempo se mantendrá durante la jornada, al igual que las altas temperaturas, se espera una máxima de 26 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas y lluvias para 10 provincias de Argentina. En el caso de Buenos Aires, las lluvias avanzan por el territorio durante la jornada del martes 17 de noviembre aunque la máxima se mantendrá cerca de los 26 grados.

El SMN emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis.

Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que la zona cordillerana de San Juan está bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

16 NOV | 17:45h Continúan las tormentas en sectores de Mendoza, San Luis y Córdoba. Estas provincias están bajo alerta de nivel naranja por este fenómeno Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes a severas, lluvias intensas, ráfagas y granizo pic.twitter.com/ZoQAqfbyKe

Por último, Chubut y Río Negro están bajo aviso por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

¿Hasta cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido para la semana del 16 de noviembre

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa varios días con temperaturas cálidas, aunque con algunas jornadas inestables y probabilidad de lluvias y tormentas. Este martes 17 de noviembre se presenta con tormentas, una probabilidad de precipitaciones del 90% y una acumulación estimada de 23 mm. La temperatura máxima será de 27° y la mínima de 19°, con vientos de entre 17 y 43 km/h.

Para el miércoles 18 se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con un 60% de probabilidad de lluvias y una precipitación estimada de 1,1 mm. La temperatura oscilará entre los 17° y los 27°, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 49 km/h.

El jueves 19 mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. La máxima llegará a los 28° y la mínima será de 16°, con vientos de entre 12 y 34 km/h.

Sin embargo, el viernes 20 volverá la inestabilidad, con lluvias y tormentas y una probabilidad de precipitaciones del 80%. Se esperan unos 2,1 mm de agua acumulada, una temperatura máxima de 26° y una mínima de 19°. El viento soplará entre 7 y 30 km/h.