Empresas de EEUU celebraron la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de patentes La Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país destacó la aprobación del Senado y subrayó que la medida moderniza el sistema de propiedad intelectual, reduce costos administrativos y alinea al mercado local con los estándares globales de innovación. Por Agregar C5N en









AmCham Argentina emitió un comunicado.

Tras la aprobación por parte del Senado de la Nación, AmCham Argentina celebró la incorporación del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), definiéndolo como "un paso relevante para la modernización del sistema de propiedad intelectual del país y su integración a los principales mercados globales de innovación y tecnología".

Desde la entidad señalaron que esta decisión es el resultado de un largo recorrido institucional y legislativo impulsado durante décadas, bajo la convicción de que contar con un marco "moderno, previsible y alineado con los estándares internacionales es fundamental para promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las inversiones de largo plazo".

En ese sentido, la cámara remarcó que el ingreso al esquema genera mejores condiciones para investigadores, universidades, emprendedores y empresas que buscan transformar sus ideas en oportunidades de crecimiento. Al respecto, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, expresó: "Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva".

Las empresas de EE.UU. en la Argentina destacaron la adhesión al tratado de patentes. Así funciona el tratado de patentes al que adhirió Argentina Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el tratado permite iniciar el proceso de protección de una invención en múltiples jurisdicciones mediante una única solicitud inicial. En la práctica, el sistema simplifica trámites, reduce costos y "permite contar con hasta 30 meses para decidir en qué países continuar el proceso, frente a los 12 meses del régimen actual". Con esta sanción, Argentina abandona su lugar como el único miembro del G20 que aún permanecía fuera de este mecanismo integrado hoy por 160 naciones.

Desde la organización aclararon que el PCT "no crea una patente mundial ni otorga protección automática en todos los países", sino que cada Estado conserva la facultad de evaluar las solicitudes y conceder o rechazar los derechos según su legislación nacional. En el ámbito local, esa competencia continuará exclusivamente bajo la órbita del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Finalmente, AmCham subrayó que la medida tendrá un impacto transversal en sectores clave como la industria farmacéutica, la biotecnología, el agro y las startups tecnológicas, facilitando la internacionalización de activos intangibles y el acceso al financiamiento global. "La adhesión al PCT es un paso en esa dirección y una oportunidad para proyectar el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora que existen en nuestro país", concluyeron desde la entidad.