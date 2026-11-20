Violento temporal en Córdoba: cayeron más de 100 mm y hubo evacuados y rutas cortadas Las localidades de San Francisco, Calchín Oeste, General Cabrera y General Deheza fueron las más afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada del viernes. Las ráfagas de hasta 140 km/h provocaron cortes de luz, voladura de techos y árboles caídos. Por Agregar C5N en









El gobierno cordobés y los municipios trabajaban para evaluar los daños. El gobierno cordobés y los municipios trabajaban para evaluar los daños.

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó este viernes por la madrugada a varias localidades del sur y este de Córdoba y dejó destrozos a su paso: hubo calles inundadas, árboles caídos, voladura de techos, derrumbes y cortes de luz, lo que obligó a cortar rutas y evacuar a vecinos de distintas ciudades.

Según el reporte del gobierno provincial, las localidades más afectadas por el viento fueron San Francisco y Calchín Oeste, donde se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora; en el caso de General Cabrera y General Deheza, las precipitaciones llegaron a 117 milímetros en menos de 24 horas.

Mientras el gobierno provincial y los municipios continúan trabajando para determinar la magnitud de los daños, las primeras evaluaciones indican que en San Francisco se registraron "voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones en distintos espacios públicos". Además, se dañaron ocho subestaciones eléctricas y casi el 70% de la ciudad quedó sin suministro.

Una situación similar se registró en Calchín Oeste, donde se reportó "un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado" que también provocó "voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico". Esa localidad tampoco tenía luz, aunque no se registraron heridos.

Las ráfagas de hasta 140 km/h provocaron el derrumbe de galpones y otras estructuras. X @gobdecordoba En General Cabrera, en cambio, los mayores inconvenientes fueron generados por la abundante caída de agua, que superó los 100 milímetros. Varios canales de desagüe se desbordaron e inundaron distintos sectores de la localidad, especialmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Hubo familias evacuadas y autoevacuadas.

La misma situación se registró en General Deheza, donde varias personas "debieron ser evacuadas y trasladadas al hospital para su atención", según informó el gobierno provincial. En ambas localidades se suspendieron las clases mientras equipos de Recursos Hídricos realizaban tareas de mantenimiento. El temporal también afectó la circulación en distintos tramos de la ruta nacional 158. Uno de los cortes totales se encontraba a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, donde se dispusieron desvíos por la ruta provincial 11. También se reportaron interrupciones entre General Cabrera y Carnerillo, con la ruta provincial E-90 como alternativa para dirigirse hacia Río Cuarto.