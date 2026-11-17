La secretaria general de la Presidencia junto al canciller Pablo Quirno y la legisladora porteña Pilar Ramírez, recorrió Argentina Alimenta, la primera feria internacional de la industria alimenticia nacional, organizada por PromArgentina, La Rural, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y Fira Barcelona.

Karina Milei estuvo acompañada en la visita por el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el director comercial de La Rural, Carlos Solanet; la presidenta de COPAL, Carla Martín Bonito; y el CEO y director de Negocio Internacional de la Fira de Barcelona, Ricard Zapatero.

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La secretaria general de la Presidencia visitó el stand de PromArgentina, un espacio de 600 m2 situado en el centro de la feria.

Allí, representantes comerciales de 43 empresas importadoras de alimentos y bebidas provenientes de 25 países de cuatro continentes iniciaron la Ronda de Negocios Internacional que organiza PromArgentina y que tiene agendadas hasta el jueves, día en que culminará Argentina Alimenta , más de 2.300 reuniones privadas y orientadas a concretar alianzas estratégicas o acuerdos comerciales entre actores de la cadena productiva.

En total, se espera que las reuniones de negocios entre representantes de unas 250 empresas argentinas y extranjeras en la Ronda insuman más de 600 horas.

“Argentina Alimenta es un hito de gestión. Hubo varios intentos anteriores que perseguían un objetivo similar y no pudieron concretarse. Esta vez sí, lo hicimos: hoy podemos decir con orgullo que saldamos esa deuda de tener una feria internacional a la altura de lo que Argentina produce y exporta", expresó Sucalesca.

Acerca del liderazgo agroalimentario a nivel internacional y las metas de exportación que se propone el país, Sucalesca mencionó que Argentina es el segundo exportador neto de alimentos del mundo y celebró que esa condición se da en un contexto en el cual superará este año los USD 100.000 millones en exportaciones.

“Este récord exportador nos entusiasma, pero también nos exige trabajar para que cada vez más empresas sean parte del crecimiento de las exportaciones", indicó el presidente ejecutivo de PromArgentina.

Ronda de negocios

La Ronda de Negocios Internacional cuenta con la presencia de importadores de Brasil, Estados Unidos, México, España, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Israel, Nicaragua, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Guyana y Uruguay, entre otros países.

Los compradores llegaron a la Ronda de Negocios interesados en adquirir productos como merluzas, langostinos, corvinas y calamares; aceite de oliva; golosinas; aves de corral; carne bovina, ovina y porcina (congeladas y procesadas); frutas frescas y deshidratadas; vegetales; condimentos, aderezos y especias; galletas; dulce de leche; pasas de uva, almendras, pistachos y maníes; leche en polvo, manteca y quesos; yerba mate; y agua mineral, bebidas energéticas, gaseosas y vinos.

Argentina Alimenta busca consolidarse como una plataforma de vinculación comercial, generación de negocios, intercambio de tendencias y promoción internacional de la capacidad productiva argentina, convocando a empresas nacionales e internacionales vinculadas con toda la cadena de valor de la alimentación.