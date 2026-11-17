Un ciclón que se aproxima al país traerá una semana de lluvias y tormentas frecuentes entre este martes y el viernes. El sistema favorecerá episodios de precipitación con acumulados por encima del promedio en varias regiones, con picos superiores a los 180 milímetros y cercanos a los 200 milímetros en el noreste.

Las áreas más comprometidas serán el NEA y el Litoral . En esos lugares, las nuevas lluvias podrían complicar la situación de las poblaciones ubicadas cerca del río Paraná, en una región con suelos saturados y arroyos crecidos.

La inestabilidad, sin embargo, no se limitará al noreste. Alcanzará el norte patagónico, Cuyo y amplios sectores del centro y el norte del país, mientras que en la provincia de Buenos Aires también se esperan ráfagas intensas. De acuerdo al pronóstico, se anticipa la influencia de bajas presiones sobre una amplia porción del territorio. Esa condición, sumada a la humedad disponible, favorecerá la formación de núcleos de lluvia a lo largo de los cuatro días.

El primer foco de inestabilidad se ubicará en el norte patagónico, donde un centro de baja presión podría dejar hasta 50 milímetros en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut. Antes de que se desarrollen algunas tormentas, el noreste de la Patagonia registrará temperaturas de hasta 29°C o 30°C.

Las bajas presiones también dominarán en Cuyo y en parte de la franja central y norte. Ese escenario favorecerá la formación de tormentas, algunas localmente fuertes, en Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán y el sur de Santiago del Estero. En la provincia de Buenos Aires , la inestabilidad abarcará una extensa diagonal que comprende el noroeste, el centro y el sudeste bonaerense.

En cuanto a las temperaturas, los valores más altos de la jornada se esperan en el oeste de Formosa y Chaco y en el este de Salta y Jujuy, donde rondarán los 40°C. En el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe, las marcas podrían ubicarse cerca de los 35°C.

El martes 17, las lluvias y tormentas fuertes se concentrarán en el noreste del país, parte del Litoral y sectores de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prevén nuevos episodios durante la madrugada y la mañana.

En el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, las tormentas podrán ser fuertes o puntualmente severas, con acumulados de hasta 70 milímetros, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Estas precipitaciones llegarán a una región que ya está golpeada por el agua, en donde una onda de crecida del Paraná continúa su desplazamiento hacia el sur.

Tiempo

El avance de aire desde el sur también modificará las temperaturas. En el centro del país el descenso será leve, con registros por debajo de los 30°C, mientras que en el noreste patagónico la caída será más marcada y las máximas se ubicarán entre 15°C y 21°C.

Para el miércoles 18, el centro de baja presión que atravesará el norte patagónico al inicio de la semana se ubicará sobre el Atlántico, al este de Buenos Aires. Desde ese lugar favorecerá la regeneración de lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense, además de impulsar ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 60 km/h en territorio bonaerense. En el AMBA, el viento podría superar los 50 km/h entre la tarde y la noche.

Ese mismo día también se esperan precipitaciones importantes en el noreste. En un período de 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes, y serán probables las tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Dónde se acumularán más de 180 milímetros durante la semana

Los mayores acumulados se registrarán en el NEA y el Litoral. En sectores de esa región, donde ya hubo evacuados y autoevacuados, el total semanal podría superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros. La sucesión de lluvias podría complicar aún más la situación de quienes viven cerca del Paraná.

El jueves 19 habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos se intensificarán sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos. Esos episodios dejarían entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse.

Por otro lado, para el viernes 20, se esperan nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes. Además, se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, en donde se registrarían acumulados puntuales de hasta 80 milímetros.