En una entrevista publicada hoy, Sébastien Chabal, recordó la pasión, la unión y el sentido del humor del seleccionado argentino durante el Mundial de 2007 y aseguró que le habría gustado formar parte de ese equipo. Su testimonio también remite a los dos enfrentamientos que Francia perdió ante Los Pumas en aquella Copa del Mundo.

Hay reconocimientos que adquieren un valor especial cuando provienen de un adversario. Y más todavía se trata de una leyenda de la altura de Sébastien Chabal , el exsegunda línea francés que sorprendió al confesar que le hubiera gustado ser argentino para tener la posibilidad de jugar en Los Pumas.

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"Me hubiera encantado formar parte de ese equipo. De verdad. Me hubiera gustado ser argentino solo por eso", expresó durante una entrevista que se hizo conocida hoy en la que evocó sus recuerdos de los enfrentamientos contra el seleccionado nacional en el Mundial de Francia 2007.

El exinternacional francés no se limitó a destacar las condiciones deportivas de aquella generación. También hizo referencia a una característica que suele distinguir a Los Pumas: el sentido de pertenencia y la unión entre sus integrantes. "Me hubiera gustado jugar con los sudafricanos, me hubiera gustado ser un All Black. Pero... esa pasión, esa unidad que tienen los argentinos , todavía la recuerdo", señaló.

En su relato, Chabal recuperó una escena que, pese al tiempo transcurrido, permanece en su memoria. Se trata de los momentos posteriores a la victoria de Argentina sobre Francia en la apetura del mundial que se realizaba precisamente en el país galo, cuando ambos equipos compartían los pasillos de acceso a los autobuses en el Stade de France.

"No tengo muchas imágenes, pero recuerdo una en la que perdimos el partido inaugural de 2007, cuando estábamos en los pasillos del autobús del Stade de France, con su autobús detrás de nosotros, y ellos bailaban y cantaban hasta volvernos locos ", contó.

La anécdota refleja el impacto que le produjo aquella convivencia con el plantel argentino, incluso después de una derrota que resultó especialmente dolorosa para el seleccionado anfitrión. "Pero tenían razón. Son muy bromistas. Es duro cuando te enfrentas a ellos. Pero joder, qué bien debía sentirse estar en ese equipo. De verdad. Son realmente increíbles", agregó.

La reflexión terminó con una reiteración de su admiración: "Me hubiera gustado ser argentino solo por eso, para jugar un partido con ellos".

Dos derrotas francesas y un tackle que quedó en la memoria

Las palabras de Chabal tienen un contexto particular. En 2007, el francés era una de las figuras más reconocibles del rugby internacional. Su aspecto físico, con una larga cabellera, barba abundante y una contextura imponente, había contribuido a construir una imagen intimidante. Pero su fama no se apoyaba solamente en su apariencia: era un delantero de enorme potencia, capaz de quebrar defensas y avanzar con la pelota incluso cuando parecía tener varios rivales encima.

Llegó al Mundial con reputación de ser un jugador extremadamente duro y, por momentos, prácticamente imparable. Su apodo, Caveman (hombre de las cavernas), sintetizaba buena parte de la imagen que proyectaba dentro y fuera de la cancha.

Sin embargo, aquella Copa del Mundo le dejó dos recuerdos adversos frente a Los Pumas. El primero fue el 7 de septiembre, cuando Argentina sorprendió al anfitrión en el partido inaugural. En el Stade de France, el equipo dirigido por Marcelo Loffreda se impuso por 17-12, con una actuación defensiva sobresaliente y una gran eficacia para aprovechar sus oportunidades.

El segundo capítulo llegó el 19 de octubre, en el encuentro por el tercer puesto. Argentina volvió a imponerse, esta vez por un contundente 34-10, y cerró su participación con una medalla de bronce que consolidó la mejor actuación de la historia mundialista de los Pumas

En ese partido se produjo uno de los episodios más recordados de Chabal frente al rugby argentino. El francés ingresó durante el segundo tiempo y, cuando intentaba avanzar con la pelota, recibió un fuerte tackle de Juan Martín Leguizamón. La infracción fue considerada merecedora de una sanción disciplinaria por el árbitro, que le mostró tarjeta amarilla al argentino y lo obligó a permanecer diez minutos fuera del campo de juego, llevándose un recordado "reto" del capitán Agustín Pichot.

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La escena tuvo una repercusión especial porque Chabal era considerado uno de los jugadores más difíciles de derribar del rugby mundial. Verlo caer después del impacto de Leguizamón se convirtió en una de las imágenes emblemáticas de aquel encuentro.

Los Pumas terminaron ganando los dos partidos contra Francia y alcanzaron las semifinales del torneo, donde cayeron ante Sudáfrica.