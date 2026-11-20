El río Paraná quedó a cinco centímetros del nivel de evacuación: casas inundadas y familias evacuadas El pico de la crecida fue el domingo y a partir de ese momento el agua se mantiene estancada. Las localidades de Victoria, La Paz, Paraná, Hernandarías y Diamante fueron las más afectadas en Entre Ríos. Por Agregar C5N en









C5N desde Entre Ríos. C5N desde Entre Ríos.

Cientos de familias continúan evacuadas por la crecida del río Paraná en el Litoral, provincias como Entre Ríos y Santa Fe son las más afectadas. En Victoria, quedó cinco centímetros del nivel de evacuación mientras que en La Paz, Paraná, Hernandarías y Diamante se reportaron evacuados y asistidos.

Desde el barrio Bajada Grande, el periodista Bernardo Magnago informó para C5N sobre la situación que viven las familias que se quedaron a pesar de la inundación. "Las casas están totalmente bajo el agua, la gente tuvo que irse porque no tuvo construcciones en altura. El río está a 5,71 es la marca máxima, está 70 centímetros por arriba del nivel de evacuación", contó el cronista.

Hace varios días que el río se mantiene en un nivel alto, en algunos lugares cercanos a los dos metros. Por las inundaciones, la presencia de mosquitos aumentó y crece el riesgo a las enfermedades por el agua estancada. En una de las casas, los vecinos realizaron una defensa con bolsas de arena para evitar que el agua entre a las viviendas.

"Agua y repelente nos alcanzan de Defensa Civil y Prefectura al igual que alimentos", contó María una vecina que se quedó junto a sus cuatro hijas y su mamá para cuidar la casa, donde todavía no llegó el agua.

Crecida del Paraná: el río superó los 5 metros en Santa Fe y subió el número de evacuados La ciudad de Santa Fe sigue en alerta ante la crecida del río Paraná, que alcanzó los 5,83 metros en la medición realizada el martes a las 9, que lo mantiene por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros. Ante esto, ya son 269 personas las asistidas y trasladadas por la municipalidad.