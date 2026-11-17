Los Simpson y su "profecía" sobre un apagón mundial el 17 de noviembre: qué hay detrás del rumor viral Una escena de la famosa serie estadounidense alimentó el pánico sobre un posible colapso eléctrico y de internet por 72 horas y en más de 30 países. Qué dicen los especialistas. Por Agregar C5N en









La supuesta profecía de Los Simpson sobre el apagón del 17 de noviembre se volvió viral. Redes sociales

En las redes sociales viralizaron una supuesta profecía de un capítulo de Los Simpson, que hablaba de un "apagón tecnológico global" que duraría 72 horas para este 17 de noviembre.

Según el contenido que se hizo viral por cuentas anónimas en las plataformas de X, TikTok, Facebook e Instagram, que dejaría sin electricidad, internet ni servicios bancarios a 33 países durante 3 días, incluso que podía llegar a 90 días en las versiones más extremas.

Según los pronósticos todo se debía a tormentas solares e incluso se habló de ataques cibernéticos masivos, aunque todo se debió a una conjunción de tres eventos: primero, la captura del episodio It’s a Blunderful Life, de Los Simpson, escena donde Lisa Simpson observa un periódico fechado el 17 de noviembre mientras recuerda un corte de energía masivo ocurrido en Springfield.

Por otra parte, la teoría conspirativa coincidió con una prueba técnica real programada para este martes 17 de noviembre en territorio estadounidense, por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) llevan a cabo una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS). El ejercicio duró apenas un minuto y no implicó ningún corte en el suministro eléctrico ni en la conectividad a internet.

Por último, para darle veracidad al rumo desde las redes compartieron una publicación de la revista Newsweek y recomendaciones de la Comisión Europea. En los documentos sugieren tener un kit básico con agua, alimentos y efectivo, para subsistir durante las primeras 72 horas ante cualquier eventualidad, como desastres naturales o crisis sanitarias.