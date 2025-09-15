15 de septiembre de 2025 Inicio
Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva"

El ex-Gran Hermano está así desde el viernes y su familia insistió con el pedido de seguir con la cadena de oración para su recuperación.

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto.

Thiago y Daniela tuvieron una fuerte pelea justo antes del accidente.
Thiago y Daniela tuvieron una acalorada pelea antes del accidente: "Él se fue de allí"

A través del parte médico oficial de las 18 hrs, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega reveló que "el paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica". Esto fue desalentador para todos en redes sociales, ya que durante el domingo se especuló con una mejoría de su estado de salud.

Además, algunas horas antes habían informado en distintos programas de chimentos que el ex-Gran Hermano se encontraba estable, sin fiebre y con pronóstico reservado. Ahora, la situación parece encontrarse en un punto sin mejora y esto es lo que llenó de preguntas a su propia familia, la cual también explicó hoy mismo que no se iban a dar más partes médicos.

Thiago Medina y Daniela Celis regreso con hijas Gran Hermano 2023
Si bien están separados, Thiago y Daniela siguen en contacto para la crianza de sus hijas.

Si bien están separados, Thiago y Daniela siguen en contacto para la crianza de sus hijas.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago Medina, quien sufrió un brutal accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva y con su familia con pedidos de oración para que consiga superar este problema.

Daniela Celis Thiago Medina
Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.

Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.

