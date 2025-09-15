Preocupa el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Permanece internado en terapia intensiva" El ex-Gran Hermano está así desde el viernes y su familia insistió con el pedido de seguir con la cadena de oración para su recuperación. Por







Thiago Medina sufrió un duro accidente con su moto. Redes Sociales

Thiago Medina, el ex-Gran Hermano 2022-23, continuará en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, lo que llena de preocupación a todos en redes sociales luego de lo que había sido una esperanzadora publicación de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.

A través del parte médico oficial de las 18 hrs, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega reveló que "el paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica". Esto fue desalentador para todos en redes sociales, ya que durante el domingo se especuló con una mejoría de su estado de salud.

Además, algunas horas antes habían informado en distintos programas de chimentos que el ex-Gran Hermano se encontraba estable, sin fiebre y con pronóstico reservado. Ahora, la situación parece encontrarse en un punto sin mejora y esto es lo que llenó de preguntas a su propia familia, la cual también explicó hoy mismo que no se iban a dar más partes médicos.

Thiago Medina y Daniela Celis regreso con hijas Gran Hermano 2023 Si bien están separados, Thiago y Daniela siguen en contacto para la crianza de sus hijas. Captura Telefe

Mientras Medina continúa internado en grave estado, se conocieron las imágenes del accidente que el ex-Gran Hermano sufrió el viernes en el partido bonaerense de Moreno, cuando manejaba su moto y fue impactado por un auto. Tras esto, quedó muy comprometido con su salud y así lo expuso la madre de Daniela Celis: "De la cuarta a la novena costilla rotas, pulmón perforado, drenaje por derrame de sangre, bazo extirpado, clavícula rota e hígado perforado".

