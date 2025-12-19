IR A
IR A

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

Su combinación de crimen barrial, conflictos familiares y una fuerte mirada social está generando una importante aceptación por parte de los suscriptores de la plataforma de streaming.

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 

Entrevías

Netflix incorporó a su catálogo una producción española que rápidamente escaló posiciones hasta ubicarse entre los contenidos con más reproducciones. Se trata de Entrevías, una intensa ficción protagonizada por José Coronado que marcó un antes y un después dentro del catálogo del gigante del streaming, ya que en su país está entre lo más visto de la historia.

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
Te puede interesar:

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

La serie, que cuenta con 32 capítulos distribuidos en cuatro temporadas, presenta un ritmo intenso con personajes complejos y un relato que mezcla crimen, barrio, lealtad y violencia. Su tono crudo, su mirada social y las muy buenas actuaciones hicieron que miles de espectadores la señalaran como una de las mejores ficciones españolas disponibles en la plataforma.

La producción logró mantener la atención del público durante sus cuatro temporadas gracias a una estructura narrativa clara, giros bien dosificados y conflictos que evolucionaron junto a los personajes. Este drama social, mezclado con acción y personajes potentes, demostró que podía convertirse en un fenómeno masivo, dejando una marca clara en el catálogo hispanohablante.

entrevias

Netflix: sinopsis de Entrevías

Entrevías sigue la historia de Tirso Abantos, interpretado por José Coronado, un veterano de guerra cansado de la injusticia que vive en un barrio tomado por el narcotráfico. Exmilitar de carácter firme y dueño de una ferretería de barrio, Tirso representa a ese personaje clásico que parecía ajeno a los conflictos modernos hasta que la realidad lo obligó a reaccionar.

Su vida aparentemente tranquila toma un giro dramático cuando su nieta adolescente Irene, una joven rebelde de origen vietnamita interpretada por Nona Sobo, cae víctima de los narcotraficantes que controlan la zona.

Ante la falta de reacción por parte de las autoridades, decide proteger a su familia, por lo que se hace cargo del asunto y emprende su propia batalla contra quienes dominan las calles del barrio. En su camino se cruza con Ezequiel Fandiño, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera que resulta ser un personaje complejo, imprevisible y profundamente perturbador.

La relación entre Tirso y Ezequiel está marcada por la manipulación, la violencia contenida y una lucha de egos constante. El resultado es un relato cargado de tensión, violencia y decisiones límite que obliga al protagonista a enfrentar su pasado, sus propios demonios y las consecuencias de cada elección tomada, mientras el choque generacional entre abuelo y nieta se convierte en uno de los motores emocionales de esta historia que no baja la intensidad en ningún momento.

entrevias

Tráiler de Entrevías

Embed - Entrevías | Netflix | Tráiler Oficial

Reparto de Entrevías

  • José Coronado como Tirso Abantos
  • Luis Zahera como Ezequiel Fandiño
  • Nona Sobo como Irene Sánchez Abantos
  • Felipe Londoño como Nelson Gutiérrez
  • Laura Ramos como Gladys
  • María Molins como Jimena Abantos
  • Manolo Caro como Sanchís
  • Manuel Tallafé como Pepe
  • Itziar Atienza
  • María de Nati
  • Franky Martín
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
play

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

últimas noticias

Los comercios, sin servicio.

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Hace 24 minutos
En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

Hace 29 minutos
Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Hace 35 minutos
play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

Hace 36 minutos
play
La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Hace 38 minutos