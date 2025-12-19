Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix Su combinación de crimen barrial, conflictos familiares y una fuerte mirada social está generando una importante aceptación por parte de los suscriptores de la plataforma de streaming. + Seguir en







Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. Entrevías

Netflix incorporó a su catálogo una producción española que rápidamente escaló posiciones hasta ubicarse entre los contenidos con más reproducciones. Se trata de Entrevías, una intensa ficción protagonizada por José Coronado que marcó un antes y un después dentro del catálogo del gigante del streaming, ya que en su país está entre lo más visto de la historia.

La serie, que cuenta con 32 capítulos distribuidos en cuatro temporadas, presenta un ritmo intenso con personajes complejos y un relato que mezcla crimen, barrio, lealtad y violencia. Su tono crudo, su mirada social y las muy buenas actuaciones hicieron que miles de espectadores la señalaran como una de las mejores ficciones españolas disponibles en la plataforma.

La producción logró mantener la atención del público durante sus cuatro temporadas gracias a una estructura narrativa clara, giros bien dosificados y conflictos que evolucionaron junto a los personajes. Este drama social, mezclado con acción y personajes potentes, demostró que podía convertirse en un fenómeno masivo, dejando una marca clara en el catálogo hispanohablante.

entrevias Entrevias Netflix: sinopsis de Entrevías Entrevías sigue la historia de Tirso Abantos, interpretado por José Coronado, un veterano de guerra cansado de la injusticia que vive en un barrio tomado por el narcotráfico. Exmilitar de carácter firme y dueño de una ferretería de barrio, Tirso representa a ese personaje clásico que parecía ajeno a los conflictos modernos hasta que la realidad lo obligó a reaccionar.

Su vida aparentemente tranquila toma un giro dramático cuando su nieta adolescente Irene, una joven rebelde de origen vietnamita interpretada por Nona Sobo, cae víctima de los narcotraficantes que controlan la zona.

Ante la falta de reacción por parte de las autoridades, decide proteger a su familia, por lo que se hace cargo del asunto y emprende su propia batalla contra quienes dominan las calles del barrio. En su camino se cruza con Ezequiel Fandiño, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera que resulta ser un personaje complejo, imprevisible y profundamente perturbador. La relación entre Tirso y Ezequiel está marcada por la manipulación, la violencia contenida y una lucha de egos constante. El resultado es un relato cargado de tensión, violencia y decisiones límite que obliga al protagonista a enfrentar su pasado, sus propios demonios y las consecuencias de cada elección tomada, mientras el choque generacional entre abuelo y nieta se convierte en uno de los motores emocionales de esta historia que no baja la intensidad en ningún momento. entrevias Entrevias Tráiler de Entrevías Embed - Entrevías | Netflix | Tráiler Oficial Reparto de Entrevías José Coronado como Tirso Abantos

Luis Zahera como Ezequiel Fandiño

Nona Sobo como Irene Sánchez Abantos

Felipe Londoño como Nelson Gutiérrez

Laura Ramos como Gladys

María Molins como Jimena Abantos

Manolo Caro como Sanchís

Manuel Tallafé como Pepe

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín