Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado La jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar con la iniciativa y explicó que la decisión de llevar el debate al 10 de febrero responde a la necesidad de ampliar la participación de los oradores en el debate en comisión.







La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves los motivos por los cuales el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En declaraciones a C5N y a la prensa, desmintió versiones sobre una supuesta falta de apoyos y afirmó que el proyecto cuenta con respaldo suficiente tanto en comisión como en el recinto.

“No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo Bullrich, y aclaró que la decisión no responde a una estrategia dilatoria sino a la cantidad de personas. “Fue increíble la cantidad de gente que quiere participar. Los mismos senadores quieren poder tener la capacidad de aportar, de leer, de dar más ideas sobre la ley. Hay muchos sectores que se han quedado sin participar. Ese es el sentido. No hay nada escondido más que eso”, remarcó.

En esa línea, insistió en que el oficialismo no enfrenta dificultades numéricas para avanzar con la iniciativa. “Los apoyos los tenemos en la comisión y en el recinto. Tenemos un bloque de 44 senadores”, afirmó.

Bullrich también se refirió a la sesión de la madrugada del jueves, en la que fueron rechazadas la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, artículos que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026.

“Lamentablemente ayer algunas cosas no se votaron. La base y el corazón de nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal”, señaló.“Uno puede tener un aumento para los docentes universitarios, el nomenclador para discapacidad. Ahora, esas leyes fueron sobregiradas y tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, agregó.