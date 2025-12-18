18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar con la iniciativa y explicó que la decisión de llevar el debate al 10 de febrero responde a la necesidad de ampliar la participación de los oradores en el debate en comisión.

Por

Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves los motivos por los cuales el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En declaraciones a C5N y a la prensa, desmintió versiones sobre una supuesta falta de apoyos y afirmó que el proyecto cuenta con respaldo suficiente tanto en comisión como en el recinto.

Patricia Bullrich chicaneó a la CGT.
Te puede interesar:

Bullrich chicaneó a la CGT por la marcha contra la reforma laboral: "Volvemos a lo importante"

“No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo Bullrich, y aclaró que la decisión no responde a una estrategia dilatoria sino a la cantidad de personas. “Fue increíble la cantidad de gente que quiere participar. Los mismos senadores quieren poder tener la capacidad de aportar, de leer, de dar más ideas sobre la ley. Hay muchos sectores que se han quedado sin participar. Ese es el sentido. No hay nada escondido más que eso”, remarcó.

En esa línea, insistió en que el oficialismo no enfrenta dificultades numéricas para avanzar con la iniciativa. “Los apoyos los tenemos en la comisión y en el recinto. Tenemos un bloque de 44 senadores”, afirmó.

Bullrich también se refirió a la sesión de la madrugada del jueves, en la que fueron rechazadas la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, artículos que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026.

“Lamentablemente ayer algunas cosas no se votaron. La base y el corazón de nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal”, señaló.“Uno puede tener un aumento para los docentes universitarios, el nomenclador para discapacidad. Ahora, esas leyes fueron sobregiradas y tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, agregó.

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei propone cambios en el régimen de contratación y despidos, modificaciones en la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bullrich fue designada como presidenta de la comisión de Presupuesto.
play

Tras el revés en Diputados, Bullrich patea la reforma laboral hasta febrero

Julio Cordero en el Senado.
play

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

La CGT fue al Senado para discutir la reforma laboral: "No se genera más trabajo quitando derechos"

play

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

play

La AFA lanzó un duro comunicado tras la denuncia del Gobierno y advirtió un "ataque coordinado"

Amnistía Internacional denunció más de 2.500 heridos por el Protocolo Antipiquetes.

A dos años del Protocolo Antipiquetes, denuncian más de 2.500 heridos y advierten por la escalada represiva

Rating Cero

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
play

Los Backstreet Boys reviven I Want It That Way luego de 26 años y anuncian su regreso a los escenarios

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Mientras algunos respiran aliviados desde el balcón otros famosos se enfrentan a una noche de delantal negro.

MasterChef Celebrity: crece la tensión entre los participantes y Wanda Nara confirmó cuándo será la próxima gala de eliminación

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 10 minutos
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Hace 11 minutos
La Conmebol sorteó las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se definieron las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Hace 35 minutos
Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

Hace 40 minutos
Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia

Hace 41 minutos