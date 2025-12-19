19 de diciembre de 2025 Inicio
Presupuesto 2026: el Gobierno busca dictamen en el Senado, tras la media sanción en Diputados

Después del revés que obligó a postergar el tratamiento de la reforma laboral en febrero, los esfuerzos del oficialismo se concentran en conseguir el apoyo de la Cámara Alta y tratar el proyecto de la "ley de leyes" en el recinto el viernes 26.

Por

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá este viernes.

El Senado debatirá este viernes el proyecto de Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario en comisión, dos iniciativas que el oficialismo tiene como objetivo llevar al recinto en una sesión prevista para el próximo viernes 26 de diciembre.

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Después del revés por la reforma laboral, el Gobierno apunta los cañones a aprobar el Presupuesto 2026 a toda costa. Según NA, el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Tributario comenzó a las 9, mientras que una hora más tarde, a las 10, será el turno del Presupuesto 2026.

"Es una decisión, nosotros es una ley tiene 198 artículos, no todos los senadores llegaron a leerla, hay que hacer un dictamen, analizar cada cosa y no nos dio el el tiempo así que decidimos pasarlo al 10 de febrero por acuerdo de todos. Es un sistema democrático y abierto para tratar bien una ley tan importante. No es un fracaso para el Gobierno", señaló Bullrich a la prensa al ingresar al Congreso.

El proyecto denominado "inocencia fiscal" se crea a fin de blanquear los dólares compradas en el mercado informal y otros bienes, elevando los montos de $1.5 millón a $100 millones para considerar que hubo un delito de evasión simple y a $1000 millones para determinar que hubo evasión calificada.

En la misma línea, también se instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de $10 mil millones, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que se hayan dado en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema.

Patricia Bullrich sufrió un duro revés por la reforma laboral.

Patricia Bullrich sufrió un duro revés por la reforma laboral.

Ambos proyectos fueron aprobados en la madrugada de este jueves por la Cámara de Diputados y ahora darán su primer paso hacia el recorrido en el Senado. En ese marco, el oficialismo convocó para este viernes a las 10 a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche, con el objetivo de emitir dictamen favorable sobre el Presupuesto.

En paralelo, desde el interior la conducción política del oficialismo insisten con reincorporar los artículos que fueron rechazados por Diputados, que no solo contemplaban la eliminación de las leyes de universidades y discapacidad, sino también disposiciones relacionadas con las deudas del sector energético, el régimen de zonas frías y la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo señalado por fuentes parlamentarias, el dictamen respetará el texto sancionado en Diputados.

De esta manera, quedará luego en manos del presidente Javier Milei la decisión de vetarlo total o parcialmente, aunque desde Casa Rosada no descartan introducir modificaciones durante el debate en el Senado, aun cuando eso implique que la iniciativa deba volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva.

Patricia Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó este jueves los motivos por los cuales el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. En declaraciones a C5N y a la prensa, desmintió versiones sobre una supuesta falta de apoyos y afirmó que el proyecto cuenta con respaldo suficiente tanto en comisión como en el recinto.

“No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo Bullrich, y aclaró que la decisión no responde a una estrategia dilatoria sino a la cantidad de personas. “Fue increíble la cantidad de gente que quiere participar. Los mismos senadores quieren poder tener la capacidad de aportar, de leer, de dar más ideas sobre la ley. Hay muchos sectores que se han quedado sin participar. Ese es el sentido. No hay nada escondido más que eso”, remarcó.

En esa línea, insistió en que el oficialismo no enfrenta dificultades numéricas para avanzar con la iniciativa. “Los apoyos los tenemos en la comisión y en el recinto. Tenemos un bloque de 44 senadores”, afirmó.

Bullrich también se refirió a la sesión de la madrugada del jueves, en la que fueron rechazadas la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, artículos que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026.

“Lamentablemente ayer algunas cosas no se votaron. La base y el corazón de nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal”, señaló.“Uno puede tener un aumento para los docentes universitarios, el nomenclador para discapacidad. Ahora, esas leyes fueron sobregiradas y tenían una incidencia tan grande que nos generaban déficit fiscal”, agregó.

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei propone cambios en el régimen de contratación y despidos, modificaciones en la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad de los convenios, entre otros puntos.

