Este es el cambio clave que tendrá el monotributo porteño a partir del 2026

Desde el próximo año, los pequeños contribuyentes porteños adheridos al Régimen Simplificado deberán pagar sus obligaciones conjuntamente con el Monotributo nacional.

  • El Fisco porteño, como otras 13 provincias, se incorporó al “Sistema Único Tributario”, a partir del 1° de enero de 2026, de acuerdo a la Resolución General Conjunta 5.769.
  • Esta decisión conlleva a ingresar al denominado Monotributo Unificado que permite el cobro conjunto del Monotributo nacional con la cuota mensual del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (RSIB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
  • CABA introdujo modificaciones en el Código Fiscal de manera de compatibilizar su RSIB con el Monotributo nacional, lo que llevó a que el régimen porteño tenga ahora la misma cantidad de categorías que el nacional.
  • Los contribuyentes que se encuentren inscriptos serán incorporados de oficio por la AGIP al nuevo procedimiento unificado de presentación y pago. Aquellos que se inscriban después del 1/1/26.

El Fisco porteño, como otras 13 provincias, se incorporó al “Sistema Único Tributario”, a partir del 1° de enero de 2026, de acuerdo a la Resolución General Conjunta 5.769 suscripta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en enero 2026

Esta decisión conlleva a ingresar al denominado Monotributo Unificado que permite el cobro conjunto del Monotributo nacional con la cuota mensual del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (RSIB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Así, es requisito para el pago conjunto que el sujeto se encuentre inscripto como monotributista y en el RSIB en AGIP y, por ende, debe tener domicilio fiscal en CABA, como condición.

Cabe recordar, como norma general de estos acuerdos con las provincias, que las jurisdicciones adheridas pueden también adicionar a la presentación y pago, la tasa de seguridad e higiene de los municipios en tanto hayan rubricado un convenio de colaboración recaudatorio entre la jurisdicción y el municipio de que se trate.

Cómo será el cambio del monotributo porteño para 2026

A tales fines, CABA introdujo modificaciones en el Código Fiscal de manera de compatibilizar su RSIB con el Monotributo nacional, lo que llevó a que el régimen porteño tenga ahora la misma cantidad de categorías que el nacional, con pago mensual de la obligación y momentos de categorización unificado, entre otros conceptos.

Bajo tales premisas, la AGIP dictó la Resolución 543/25 a través de la cual dispuso los nuevos valores que deberán tributar los pequeños contribuyentes porteños a partir del 1° de enero de 2026.

Al tratarse de un procedimiento de pago conjunto, también se unifican las fechas; es decir, ambas obligaciones vencen el día 20 de cada mes.

Los contribuyentes que se encuentren inscriptos serán incorporados de oficio por la AGIP al nuevo procedimiento unificado de presentación y pago. Aquellos que se inscriban después del 1/1/26, deberán realizarlo por medio del Portal Monotributo desde la página web de ARCA.

