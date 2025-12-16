Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Los interesados deberán ser mayores de 18 años y serán entrevistados hasta las 16 en Martínez. Por los 25 años del reality, la edición del 2026 será denominada como “Generación Dorada”.

A cinco meses de la finalización de Gran Hermano, Telefe abrió la convocatoria para todos los interesados de ser participantes del reality más visto de la televisión argentina. La particularidad es que esta será la única masiva en Martínez abierto a todo el público.

Como la próxima edición celebrará el 25° aniversario, el programa se llamará Generación Dorada y contará con importantes novedades como cambios estructurales en la casa hasta la posibilidad inédita de que la producción invite a postulantes, además de los inscriptos tradicionales.

Quienes aspiren a ser hermanitos, deberán ser mayores de 18 años , presentarse este martes 16 en La Paz 950, Martínez, para vivir una experiencia única en la edición que llegará a la pantalla de Telefe en febrero de 2026.

“Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. Y vos no te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo. Tenés que tener dieciocho años o más y presentarte… Prepárate para vivir una experiencia inigualable ”, se escucha en el video promocional.

Si bien el casting inició a las 10, algunos aspirantes están haciendo fila desde hace 21 días y ya hay cuatro cuadras de fila por el furor. “S oy el primero que llegó . Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”, indicó Gabriel oriundo de Villa Caraza, Lanús, en diálogo con C5N.

Por otro lado, María José, proveniente de Trenque Lauquen, indicó que su aspiración es que “me conozca y contar mi historia de vida”. Mientras que Matías, de Formosa, reveló que llegó el 1 de diciembre para cumplir el deseo de entrar a la casa más famosa del país.

“A mi me echaron por verme en la tele y ver que estaba acá. Yo soy carpintero, estaba sentado ahí y me llamó mi jefe para decirme que no me presente mañana”, reveló Diego otro entre risas y agregó: “Ahora no me queda otra que entrar o entrar”.

Santiago del Moro reveló detalles de cómo será Gran Hermano 2026

Contando la anticipación de lo que será la nueva edición del Gran Hermano 2026, Santiago Del Moro aseguró que “se viene una edición especial con muchos cambios en la casa y en el formato también”.

“El formato cumple 25 años este próximo año y va a ser el formato clásico, obviamente, con toda la evolución que tiene el formato en el mundo y con todas las cosas que pasan”, agregó.