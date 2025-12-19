IR A
Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

Una gira que celebra un recorrido artístico y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.

Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica.

La banda pop sigue agotando entradas y generando tendencia décadas después de su debut.
Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público.

Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando y consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino.

Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda se reencontrará con el público argentino el 27 de mayo en Córdoba (Quality Arena), el 29 de mayo en Buenos Aires (Movistar Arena) y el 31 de mayo en Rosario (Metropolitano).

  • Preventa exclusiva Santander: Desde el miércoles 17 de diciembre a las 16 hs, a través de Movistararena.com.ar
  • Venta general: Desde el jueves 18 de diciembre a las 16hs con todos los medios de pago de Movistararena.com.ar.
