Qué dice el parte médico oficial sobre Christian Petersen, quien permanece en terapia intensiva El reconocido chef se encuentra internado en Neuquén desde el viernes pasado. El Hospital Ramón Carrillo y el Ministerio de Salud provincial emitieron un comunicado conjunto detallando la gravedad de su cuadro.







El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave. Redes sociales

El mundo gastronómico y el público en general por el delicado estado de salud del chef Christian Petersen, tras sufrir una descompensación en una travesía al aire libre. El parte médico oficial habla de una "falla multiorgánica".

El cocinero, reconocido por sus ciclos en televisión, se encuentra en terapia intensiva desde el viernes pasado en la provincia de Neuquén, según detallaron las autoridades locales.

La noticia se conoció este jueves y las autoridades del Hospital Ramón Carrillo, en conjunto con el Ministerio de Salud de Neuquén, difundieron el primer parte oficial para brindar claridad sobre su situación.

El diagnóstico principal señala una “falla multiorgánica”, un cuadro complejo que requiere de monitoreo constante y asistencia médica especializada. "El paciente se encuentra bajo cuidados intensivos, con soporte médico avanzado debido al compromiso de múltiples sistemas orgánicos", detalló la institución.

¿Qué le pasó a Christian Petersen en San Martín de los Andes? Aunque el entorno del chef mantiene un perfil bajo, las novedades confirmaron el estado crítico de Petersen, quien se encontraba en la zona cordillerana de San Martín de los Andes cuando debió ser asistido de urgencia, lo que derivó en su inmediata internación.

La descompensación del famoso ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín, acompañado por un grupo, cuando un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo de rescate.