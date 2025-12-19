Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear Basada en una de las novelas más intrigantes de Agatha Christie, cuenta una historia de asesinatos, sociedades secretas y enigmas ambientados en la Inglaterra de los años 20. + Seguir en







Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico. The Seven Dials Mystery

Netflix se prepara para incorporar a su catálogo una miniserie de misterio que está generando gran expectativa entre los suscriptores fanáticos de Agatha Christie. La plataforma estrenará el 15 de enero The Seven Dials Mystery, una producción británica de tres episodios basada en la novela El misterio de las siete esferas, publicada por primera vez en el Reino Unido en 1929. Este título llegará al gigante del streaming con un formato perfecto para maratonear durante un fin de semana entero, ofreciendo una experiencia que atrapa hasta el final.

La película, dirigida por Chris Sweeney y escrita por Chris Chibnall (conocido por su trabajo en Broadchurch y Doctor Who), presenta una nueva interpretación de la icónica narración de Christie con un elenco estelar encabezado por Mia McKenna-Bruce, Martin Freeman y Helena Bonham Carter. La producción ejecutiva está a cargo de Suzanne Mackie (productora de The Crown) y Chris Sussman (Good Omens) a través de Orchid Pictures, siendo este proyecto la primera serie en la que trabaja dicha compañía.

La novela original introduce varios personajes de la serie previa de Christie, The Chimneys Mystery, y la trama gira en torno a una serie de asesinatos vinculados a una organización secreta llamada "Los Siete Esferas". Esta nueva versión para Netflix sigue a la adaptación televisiva de 1981 y promete cautivar tanto a los fanáticos de la autora británica como a nuevas audiencias que disfrutan del género de misterio. McKenna-Bruce, quien recientemente ganó un premio BAFTA Rising Star por su papel en How To Have Sex, expresó su entusiasmo destacando que los guiones de Chibnall son brillantes.

The Seven Dials Mystery The Seven Dials Mystery Sinopsis de The Seven Dials Mystery The Seven Dials Mystery está ambientada en una lujosa casa de campo en Inglaterra en 1925, cuando una fiesta en una mansión rural termina en muerte luedo de que una broma saliera mal. Este incidente desencadena una serie de eventos que llevan a la joven Eileen "Bundle" Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce, a lanzarse a descifrar el misterio. La brillante aristócrata decide investigar por su cuenta, adentrándose en una trama compleja que revelará conexiones inesperadas y secretos oscuros.

Durante su investigación, Bundle se encontrará con una serie de asesinatos que están vinculados a una organización secreta conocida como "Los Siete Esferas". Helena Bonham Carter toma el papel de Lady Caterham, mientras que Martin Freeman encarna al superintendente Battle, quien ayudará en la resolución del caso. La miniserie promete mantener la tensión característica de las obras de Agatha Christie, con giros inesperados y una atmósfera de suspenso que mantiene al espectador enganchado desde el primer hasta el último episodio de esta adaptación contemporánea de un clásico del género de detectives.

Tráiler de The Seven Dials Mystery

Reparto de The Seven Dials Mystery Mia McKenna-Bruce como Eileen "Bundle" Brent

Martin Freeman como Superintendente Battle

Helena Bonham Carter como Lady Caterham