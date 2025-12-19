San Clemente: encontraron un zifio varado en una playa y se realizó un operativo de rescate El hallazgo generó sorpresas porque este tipo de cetáceo, que es uno de los menos conocidos en el mundo y no suele acercarse a la costa. A pesar de que lograron liberarlo, el ejemplar falleció por un cuadro previo de neumonía. Por + Seguir en







El ejemplar logró ingresar al mar pero sus restos fueron hallados a la mañana siguiente. Prensa Fundación Mundo Marino

Uno de los cetáceos más desconocidos del mundo apareció en las costas de San Clemente del Tuyú y generó un gran operativo contrareloj para poder devolverlo al mar. El zifio quedó varado durante varias horas, desde la Fundación de Mundo Marino lograron desencajarlo, pero apareció muerto a la mañana siguiente, como consecuencia de un cuadro previo de neumonía.

Según contaron desde la Fundación Mundo Marino, ellos recibieron una alerta cerca de la tarde/noche y se estableció un protocolo de respuesta, a pesar de que ya no estaban los miembros en servicio por el horario. Un equipo se dirigió al lugar del varamiento para realizar la primera evaluación del animal, mientras que otro se trasladó al Centro de Rescate para preparar y retirar el equipamiento necesario.

Al llegar al lugar, comenzó un intenso operativo de asistencia, que resultó particularmente exigente debido a la baja visibilidad y al hecho de tratarse de un animal macho, juvenil, de 4,32 metros de longitud y un peso estimado de una tonelada. Por este motivo, las maniobras de rescate implicaron un esfuerzo físico sostenido y coordinado, con la participación de varios especialistas abocados a la asistencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Mundo Marino (@fundacionmundomarino) “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de Fundación Mundo Marino.

Durante varias horas, se realizaron reflotamientos reiterados, procurando mantener al animal en una profundidad corta que le permitiera salir de manera autónoma. En cada intento, el zifio lograba pasar la rompiente y nadar hacia el mar, pero luego regresaba a la costa con un patrón de natación circular, un comportamiento que suele observarse en cetáceos que atraviesan cuadros graves asociados a varamientos.

Rescate zifio varado 19-12-25 Los zifios pertenecen a la familia Ziphiidae y son cetáceos de hábitos pelágicos, es decir, viven en mar abierto, lejos de la costa. “Los varamientos de zifios vivos en la costa argentina son extremadamente raros y se registran con mayor frecuencia en el sur del país. Desde la creación de Fundación Mundo Marino en 1987, hemos registrado solamente cuatro casos de zifios varados”, indicó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la Fundación. Los resultados preliminares de la necropsia indican que el animal presentaba un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal, y todo apunta a que esta condición previa fue determinante para su muerte.