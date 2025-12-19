19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

San Clemente: encontraron un zifio varado en una playa y se realizó un operativo de rescate

El hallazgo generó sorpresas porque este tipo de cetáceo, que es uno de los menos conocidos en el mundo y no suele acercarse a la costa. A pesar de que lograron liberarlo, el ejemplar falleció por un cuadro previo de neumonía.

Por
El ejemplar logró ingresar al mar pero sus restos fueron hallados a la mañana siguiente. 

El ejemplar logró ingresar al mar pero sus restos fueron hallados a la mañana siguiente. 

Prensa Fundación Mundo Marino

Uno de los cetáceos más desconocidos del mundo apareció en las costas de San Clemente del Tuyú y generó un gran operativo contrareloj para poder devolverlo al mar. El zifio quedó varado durante varias horas, desde la Fundación de Mundo Marino lograron desencajarlo, pero apareció muerto a la mañana siguiente, como consecuencia de un cuadro previo de neumonía.

La sonda perdió contacto con la Tierra el pasado 6 de diciembre. 
Te puede interesar:

Misterio: la NASA perdió el contacto con la sonda MAVEN tras tomar imágenes del cometa 3I/ATLAS

Según contaron desde la Fundación Mundo Marino, ellos recibieron una alerta cerca de la tarde/noche y se estableció un protocolo de respuesta, a pesar de que ya no estaban los miembros en servicio por el horario. Un equipo se dirigió al lugar del varamiento para realizar la primera evaluación del animal, mientras que otro se trasladó al Centro de Rescate para preparar y retirar el equipamiento necesario.

Al llegar al lugar, comenzó un intenso operativo de asistencia, que resultó particularmente exigente debido a la baja visibilidad y al hecho de tratarse de un animal macho, juvenil, de 4,32 metros de longitud y un peso estimado de una tonelada. Por este motivo, las maniobras de rescate implicaron un esfuerzo físico sostenido y coordinado, con la participación de varios especialistas abocados a la asistencia.

“El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de Fundación Mundo Marino.

Durante varias horas, se realizaron reflotamientos reiterados, procurando mantener al animal en una profundidad corta que le permitiera salir de manera autónoma. En cada intento, el zifio lograba pasar la rompiente y nadar hacia el mar, pero luego regresaba a la costa con un patrón de natación circular, un comportamiento que suele observarse en cetáceos que atraviesan cuadros graves asociados a varamientos.

Rescate zifio varado 19-12-25
Los zifios pertenecen a la familia Ziphiidae y son cetáceos de hábitos pelágicos, es decir, viven en mar abierto, lejos de la costa.

Los zifios pertenecen a la familia Ziphiidae y son cetáceos de hábitos pelágicos, es decir, viven en mar abierto, lejos de la costa.

“Los varamientos de zifios vivos en la costa argentina son extremadamente raros y se registran con mayor frecuencia en el sur del país. Desde la creación de Fundación Mundo Marino en 1987, hemos registrado solamente cuatro casos de zifios varados”, indicó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la Fundación.

Los resultados preliminares de la necropsia indican que el animal presentaba un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal, y todo apunta a que esta condición previa fue determinante para su muerte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Algunos de los menores desarrollaron tumores y otros fallecieron, según los datos recopilados.

Alerta sanitaria en Europa: un donante de esperma con gen cancerígeno engendró 197 hijos

El Gobierno cancela líneas de financiamiento científicas y el presupuesto desciende hacia el 0,164% del PBI

El Gobierno cancela líneas de financiamiento científicas y el presupuesto desciende hacia el 0,164% del PBI

El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron

La historia de los crímenes que conmocionaron a Boston en los años 60´

Así actuaba el estrangulador de Boston, el asesino en serie rodeado de misterios y sospechas

Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.

Confirman que será feriado el lunes 22 de diciembre: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

play

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Rating Cero

El líder de Tan Biónica habló sobre sus adicciones.

Hasta las lágrimas: el profundo mensaje de Chano Charpentier sobre las adicciones

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.

Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

Llega la tercera edición de Párense de Manos.

Dónde ver Párense de Manos 3: hora y cronograma completo de las peleas

Christian Petersen lucha por su vida. 

Preocupación por la salud de Christian Petersen: los dramáticos momentos del chef antes de la descompensación

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

últimas noticias

El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron

Hace 42 minutos
La historia de los crímenes que conmocionaron a Boston en los años 60´

Así actuaba el estrangulador de Boston, el asesino en serie rodeado de misterios y sospechas

Hace 46 minutos
Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Hace 52 minutos
Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.

Confirman que será feriado el lunes 22 de diciembre: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Hace 1 hora
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Este es el cambio clave que tendrá el monotributo porteño a partir del 2026

Hace 1 hora