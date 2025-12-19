IR A
IR A

Preocupación por la salud de Christian Petersen: los dramáticos momentos del chef antes de la descompensación

El reconocido cocinero sufrió una afección cardíaca cuando se encontraba realizando una excursión al volcán Lanín de San Martín de Los Andes. "Tuvo una especie de brote", señalaron testigos.

Christian Petersen lucha por su vida. 

Christian Petersen lucha por su vida. 

Se conocieron detalles sobre los últimos momentos y el extraño accionar del chef Cristian Petersen antes de que se descompense y sufriera una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín en San Martín de Los Andes.

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
Te puede interesar:

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

El periodista oriundo del lugar Sebastián Ciuffolotti informó, consigna la información de Revista Gente que testigos que estaban junto al reconocido cocinero percibieron que algo no estaba bien cuando de manera sorpresiva, y pese a las bajas temperaturas, se quitó el calzado y las medias y comenzó a correr descalzo por la montaña.

“Tuvo una especie de brote. Eran unas diez personas las que estaban con él y, al notar ese comportamiento extraño, dieron aviso inmediato al guardaparque, que activó un operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó Ciuffolotti en el programa Tarde o Temprano de El Trece.

_Christian Petersen 18-12-25
El chef sufri&oacute; una afecci&oacute;n card&iacute;aca.&nbsp;

El chef sufrió una afección cardíaca.

Además, reveló que, al momento de recibir la atención médica, Petersen se encontraba muy excitado. “Llegó ‘muy arriba’, como se dice habitualmente. Fue sedado, estabilizado y luego derivado desde el hospital de Junín de los Andes al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, donde se le realizaron todos los estudios correspondientes”, señaló.

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, el canal donde el chef trabajó muchos años difundió un mensaje en el que manifestó su acompañamiento y deseos de pronta recuperación: "Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.

JPXYTRBO5FB3ZM7C3PLNKYNDLI

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

play

Kicillof : "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

Hace 4 minutos
El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron

Hace 50 minutos
La historia de los crímenes que conmocionaron a Boston en los años 60´

Así actuaba el estrangulador de Boston, el asesino en serie rodeado de misterios y sospechas

Hace 54 minutos
Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Hace 1 hora
Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.

Confirman que será feriado el lunes 22 de diciembre: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Hace 1 hora