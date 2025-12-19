Preocupación por la salud de Christian Petersen: los dramáticos momentos del chef antes de la descompensación El reconocido cocinero sufrió una afección cardíaca cuando se encontraba realizando una excursión al volcán Lanín de San Martín de Los Andes. "Tuvo una especie de brote", señalaron testigos. + Seguir en







Christian Petersen lucha por su vida.

Se conocieron detalles sobre los últimos momentos y el extraño accionar del chef Cristian Petersen antes de que se descompense y sufriera una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín en San Martín de Los Andes.

El periodista oriundo del lugar Sebastián Ciuffolotti informó, consigna la información de Revista Gente que testigos que estaban junto al reconocido cocinero percibieron que algo no estaba bien cuando de manera sorpresiva, y pese a las bajas temperaturas, se quitó el calzado y las medias y comenzó a correr descalzo por la montaña.

“Tuvo una especie de brote. Eran unas diez personas las que estaban con él y, al notar ese comportamiento extraño, dieron aviso inmediato al guardaparque, que activó un operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó Ciuffolotti en el programa Tarde o Temprano de El Trece.

_Christian Petersen 18-12-25 El chef sufrió una afección cardíaca. Además, reveló que, al momento de recibir la atención médica, Petersen se encontraba muy excitado. “Llegó ‘muy arriba’, como se dice habitualmente. Fue sedado, estabilizado y luego derivado desde el hospital de Junín de los Andes al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, donde se le realizaron todos los estudios correspondientes”, señaló.

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, el canal donde el chef trabajó muchos años difundió un mensaje en el que manifestó su acompañamiento y deseos de pronta recuperación: "Desde la familia de el Gourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.