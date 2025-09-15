Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

Las hermanas de Thiago Medina , quien sufrió un accidente con su moto en la zona de Francisco Álvarez y permanece internado en un hospital, marcaron que el exparticipante de Gran Hermano 2022-23 se encuentra "estable". Además, marcaron que los médicos le redujeron la dosis de medicamentos.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

En diálogo con la prensa en las inmediaciones del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno, Camila Deniz reiteró el pedido a los seguidores de Medina: "Lo único que pedimos es cadena de oración. Creemos mucho en Dios. Es una situación bastante dura para todos. Necesitamos donadores de sangre".

En tal sentido, se refirió a la salud de su hermano. "No tenemos información sobre la evaluación de la fractura de las costillas. Mi sobrina lo debe extrañar y pedimos muchas oraciones" , expresó.

Por su parte, Brisa Medina señaló que los médicos "le bajaron la medicación y está estable". También detalló la franja en la que se puede donar sangre al exparticipante de Gran Hermano 2022-23: "Si alguien se quiere acercar a donar sangre, es este martes entre las 7:30 y las 10".

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

Mientras Thiago Medina presentó una leve mejoría en las últimas horas tras su grave accidente en moto el pasado viernes en Moreno, la Justicia comienza con la investigación para lograr de esclarecer qué sucedió y cómo se produjo el choque. En ese sentido, este lunes por la tarde se realizarán sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, las pericias para lograr determinar la responsabilidad tanto del influencer como del conductor del vehículo.

“A la misma hora en que ocurrió el accidente, van a ir al lugar para determinar la cuestión accidentológica que va a permitir empezar a resolver las dudas que hay: cuál es la responsabilidad del vehículo y la de Thiago por la velocidad a la que circulaba”, detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

Los principales factores a analizar serán la visibilidad de ambos rodados involucrados en el impacto, las condiciones de la ruta y cómo afecta la curva que tiene el camino a esa altura.

Hasta el momento se dieron a conocer el video de una cámara de seguridad de la zona que permitirá en reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro. Además, se espera que a partir de este martes se lleven a cabo las primeras declaraciones testimoniales, ya que los testigos que estuvieron brindando detalles de hecho lo hicieron solo en la comisaría y no en sede judicial.

“Thiago venía de sentido Moreno a Rodríguez y el auto dobló para meterse en donde está la iglesia y la moto impacta. Yo me paré con las balizas porque estaba tirado en la calzada. Tratamos de cubrirlo un poco para quienes vinieran de atrás no nos atropellaran porque esta es una zona oscura y con la contra curva salen todos rápido. Tratamos de parar un poco el tránsito y protegerlo”, relató Raúl en diálogo con C5N, uno de los testigos que venía por detrás de la moto del influencer.