15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

El exparticipante de Gran Hermano permanece hospitalizado en Moreno tras sufrir un accidente con su moto. "Es una situación bastante dura para todos", expresó Camila Deniz.

Por
Thiago Medina junto a Camila Deniz

Thiago Medina junto a Camila Deniz, una de sus hermanas.

Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.
Te puede interesar:

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

En diálogo con la prensa en las inmediaciones del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno, Camila Deniz reiteró el pedido a los seguidores de Medina: "Lo único que pedimos es cadena de oración. Creemos mucho en Dios. Es una situación bastante dura para todos. Necesitamos donadores de sangre".

En tal sentido, se refirió a la salud de su hermano. "No tenemos información sobre la evaluación de la fractura de las costillas. Mi sobrina lo debe extrañar y pedimos muchas oraciones", expresó.

Por su parte, Brisa Medina señaló que los médicos "le bajaron la medicación y está estable". También detalló la franja en la que se puede donar sangre al exparticipante de Gran Hermano 2022-23: "Si alguien se quiere acercar a donar sangre, es este martes entre las 7:30 y las 10".

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

Mientras Thiago Medina presentó una leve mejoría en las últimas horas tras su grave accidente en moto el pasado viernes en Moreno, la Justicia comienza con la investigación para lograr de esclarecer qué sucedió y cómo se produjo el choque. En ese sentido, este lunes por la tarde se realizarán sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, las pericias para lograr determinar la responsabilidad tanto del influencer como del conductor del vehículo.

“A la misma hora en que ocurrió el accidente, van a ir al lugar para determinar la cuestión accidentológica que va a permitir empezar a resolver las dudas que hay: cuál es la responsabilidad del vehículo y la de Thiago por la velocidad a la que circulaba”, detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

Los principales factores a analizar serán la visibilidad de ambos rodados involucrados en el impacto, las condiciones de la ruta y cómo afecta la curva que tiene el camino a esa altura.

Hasta el momento se dieron a conocer el video de una cámara de seguridad de la zona que permitirá en reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro. Además, se espera que a partir de este martes se lleven a cabo las primeras declaraciones testimoniales, ya que los testigos que estuvieron brindando detalles de hecho lo hicieron solo en la comisaría y no en sede judicial.

“Thiago venía de sentido Moreno a Rodríguez y el auto dobló para meterse en donde está la iglesia y la moto impacta. Yo me paré con las balizas porque estaba tirado en la calzada. Tratamos de cubrirlo un poco para quienes vinieran de atrás no nos atropellaran porque esta es una zona oscura y con la contra curva salen todos rápido. Tratamos de parar un poco el tránsito y protegerlo”, relató Raúl en diálogo con C5N, uno de los testigos que venía por detrás de la moto del influencer.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina tuvo un accidente en la moto el viernes pasado sobre la Ruta 7

Difundieron un nuevo parte médico de Thiago Medina: "Pronóstico reservado"

Thiago Medina tiene 22 años y es padre de dos nenas de un año y 9 meses

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Preocupa la salud de Thiago Medina: qué dice el parte médico de este domingo

Vos podés, papá. Te amamamos mucho, fue el cartel que le acercaron a Thiago al hospital

El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina tras su accidente en moto: "Vos podés"

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 6 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 8 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 35 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 36 minutos
Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Hace 36 minutos