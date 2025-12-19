19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mendoza: hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército

La Policía Científica y la Oficina Fiscal de Las Heras quedaron a cargo de la investigación para esclarecer el hecho.

Por

El hombre era conocido por haber trabajado años en el sistema carcelario. 

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado muerto en su casa, ubicada en el departamento de Las Heras, Mendoza. El hallazgo del cuerpo de Facundo Gabriel Lima se produjo durante las últimas horas del jueves y se investigan las causas del deceso.

Te puede interesar:

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

De acuerdo con medios locales, el hecho registró este jueves cerca de las 17.30, cuando familiares de la víctima hallaron el cuerpo sin vida del joven en su vivienda y alertaron de inmediato al 911.

Tras el aviso, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía Científica junto con personal de la Oficina Fiscal N°1. De acuerdo a las primeras pericias realizadas en la escena, bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, no se detectaron signos de intervención de terceros.

En ese marco, la hipótesis principal apunta a un suicidio, aunque los peritajes siguen adelante con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

Durante la tarde-noche, el Ejército Argentino difundió un comunicado oficial en el que manifestó su profundo dolor por la muerte del soldado y expresó su acompañamiento a los familiares en este momento de duelo.

A la vez, el texto indicó que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”.

El caso se da en un contexto particularmente delicado para la institución militar. Ocurre a pocos días del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y del fallecimiento de un suboficial del Ejército Argentino, quien fue encontrado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

La seguidilla de episodios trágicos, sumando tres muertes en cuatro días, generó alarma y profundo pesar dentro del ámbito castrense.

El comunicado del Ejército Argentino tras la muerte de Facundo Gabriel Lima

Desde la Secretaría General del Ejército Ejército, brindaron detalles sobre el hallazgo del cuerpo y se solidarizaron con su familia. "El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima".

Ejército Argentino

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos fue identificado como Rodrigo Gómez y tenía 21 años. Se trata de un joven que pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial.

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se encarga de la custodia presidencial. Según revelaron fuentes policiales, habría dejado una carta que podría confirmar la principal hipótesis del suicidio.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de la drástica decisión: se debería a una deuda cercana a los $2.000.000 con diferentes entidades bancarias, que le reclamaban saldar el déficit económico.

quinta olivos

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

Tras la llamativa muerte de un soldado en la Quinta Presidencial de Olivos, este miércoles hallaron sin vida el cuerpo del suboficial principal Juan Pereira en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El hecho derivó en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para determinar las causas de la muerte.

Según fuentes oficiales, Pereira tenía cerca de 50 años y acumulaba más de 28 años de servicio. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades. En el procedimiento intervino Gendarmería Nacional y se activaron los protocolos correspondientes.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y se aguarda el resultado de la autopsia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La denuncia fue contra un padre de un colegio de Palermo.

Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

Moira, mamá de Camila, pidió ayuda ante medio locales, en Córdoba.

La madre de la joven descuartizada reclamó a la Justicia: "Camila no descansa como tiene que hacerlo"

Bebote Álvarez recibió un revés judicial.

La Justicia dictó la prisión preventiva contra Bebote Álvarez, exlíder de la barra de Independiente

play

Indignante video: golpearon brutalmente a un abuelo de 89 años dentro de un geriátrico

play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

Rating Cero

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

La modelo participó de una sesión fotográfica en donde se la vio con rulos definidos que modificaron por completo su imagen habitual.

La impresionante transformación de Pampita: un look renovado para Navidad

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

últimas noticias

Los comercios, sin servicio.

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

Hace 22 minutos
En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

Hace 27 minutos
Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Hace 33 minutos
play

Choque múltiple en la General Paz: un herido de gravedad tras impacto de tres camionetas

Hace 34 minutos
play
La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Hace 36 minutos