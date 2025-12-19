Mendoza: hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército

La Policía Científica y la Oficina Fiscal de Las Heras quedaron a cargo de la investigación para esclarecer el hecho.

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado muerto en su casa , ubicada en el departamento de Las Heras, Mendoza . El hallazgo del cuerpo de Facundo Gabriel Lima se produjo durante las últimas horas del jueves y se investigan las causas del deceso.

De acuerdo con medios locales, el hecho registró este jueves cerca de las 17.30, cuando familiares de la víctima hallaron el cuerpo sin vida del joven en su vivienda y alertaron de inmediato al 911.

Tras el aviso, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía Científica junto con personal de la Oficina Fiscal N°1. De acuerdo a las primeras pericias realizadas en la escena, bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Claudia Río s, no se detectaron signos de intervención de terceros .

En ese marco, la hipótesis principal apunta a un suicidio, aunque los peritajes siguen adelante con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

Durante la tarde-noche, el Ejército Argentino difundió un comunicado oficial en el que manifestó su profundo dolor por la muerte del soldado y expresó su acompañamiento a los familiares en este momento de duelo.

A la vez, el texto indicó que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”.

El caso se da en un contexto particularmente delicado para la institución militar. Ocurre a pocos días del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y del fallecimiento de un suboficial del Ejército Argentino, quien fue encontrado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

La seguidilla de episodios trágicos, sumando tres muertes en cuatro días, generó alarma y profundo pesar dentro del ámbito castrense.

El comunicado del Ejército Argentino tras la muerte de Facundo Gabriel Lima

Desde la Secretaría General del Ejército Ejército, brindaron detalles sobre el hallazgo del cuerpo y se solidarizaron con su familia. "El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima".

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos fue identificado como Rodrigo Gómez y tenía 21 años. Se trata de un joven que pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial.

Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, que se encarga de la custodia presidencial. Según revelaron fuentes policiales, habría dejado una carta que podría confirmar la principal hipótesis del suicidio.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de la drástica decisión: se debería a una deuda cercana a los $2.000.000 con diferentes entidades bancarias, que le reclamaban saldar el déficit económico.

Hallaron muerto a otro soldado dentro de un cuartel: investigan si se trata de un suicidio

Tras la llamativa muerte de un soldado en la Quinta Presidencial de Olivos, este miércoles hallaron sin vida el cuerpo del suboficial principal Juan Pereira en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El hecho derivó en la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para determinar las causas de la muerte.

Según fuentes oficiales, Pereira tenía cerca de 50 años y acumulaba más de 28 años de servicio. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada y se dio aviso inmediato a las autoridades. En el procedimiento intervino Gendarmería Nacional y se activaron los protocolos correspondientes.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaban a un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y se aguarda el resultado de la autopsia.