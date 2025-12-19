19 de diciembre de 2025 Inicio
Confirman que será feriado el lunes 22 de diciembre: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Como ocurre cada vez que se suma un día no laborable al calendario, el anuncio despertó interés por conocer los motivos y su alcance.

Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.

  • El 22 de diciembre no es un feriado nacional, sino un día no laborable de carácter local, determinado por aniversarios fundacionales.
  • Los municipios alcanzados por la medida son Lezama y Tordillo, ambos en la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada afecta principalmente a empleados de la administración pública municipal y provincial.
  • También alcanza al Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), que no tendrá atención en esas localidades.

La confirmación de un nuevo feriado para el lunes 22 de diciembre generó expectativa entre trabajadores, estudiantes y sectores vinculados al turismo. Este tipo de Feriados suele estar asociado a conmemoraciones puntuales, celebraciones locales o disposiciones especiales que impactan de manera diferente según la actividad, la región y el tipo de empleo.

La fundamentación del decreto sostiene que resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades.
En plena antesala de las fiestas de fin de año, la noticia abre la posibilidad de reorganizar agendas, planificar viajes cortos o simplemente disfrutar de una pausa extendida en medio de un cierre de año intenso. Por eso, no todos los sectores se ven alcanzados de la misma forma, y resulta clave entender quiénes podrán aprovechar efectivamente el fin de semana largo y bajo qué condiciones se aplicará la medida.

Por qué es feriado el 22 de diciembre y quiénes lo celebran

Además de los feriados nacionales que se aplican en todo el territorio argentino, la provincia de Buenos Aires contempla jornadas no laborables establecidas a nivel local.

Estas fechas suelen tener un alcance limitado y afectan principalmente a los empleados de la administración pública y al Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), mientras que en el sector privado la adhesión depende de cada empleador o de normativas específicas.

En ese marco, el lunes 22 de diciembre se conmemoran aniversarios fundacionales en dos distritos bonaerenses. Se trata de una fecha significativa para las comunidades locales, que suele estar acompañada por actos oficiales y celebraciones. Las localidades alcanzadas por este día no laborable son Lezama y Tordillo, donde la jornada se reconoce oficialmente por su aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

