El líder de Tan Biónica abrió su corazón y contó en profundidad sobre la culpa y el daño que le causó la situación. Además, dejó una fuerte enseñanza.

Santiago “Chano” Moreno Charpentier se permitió bajar la guardia y recorrió los momentos más oscuros de su historia personal, su relación con las adicciones , el vínculo con quienes lo acompañaron desde el escenario y también el peso emocional que cargó por el dolor causado a su entorno.

Lejos de las poses y los personajes, el músico habló desde un lugar de honestidad cruda, atravesado por la reflexión y el aprendizaje. Con la serenidad que le da el presente, asumió que hoy su mayor desafío es sostener el compromiso de ser alguien mejor.

El líder de Tan Biónica admitió que en distintas etapas se mostró distante y arrogante, y que esa fachada terminó eclipsando a la persona que realmente es. “ Soy alguien común, criado en una familia, con valores que aprendí en casa ”, expresó, reivindicando la educación que recibió y que hoy vuelve a abrazar como ancla.

También habló de los extremos que atravesó : “Tuve mis picos de popularidad y de locura, también motorizado por problemas de adicción”.

Con la recuperación llegaron otras batallas internas. Chano contó que uno de los sentimientos más difíciles de procesar fue la culpa por las heridas que dejó en el camino. El dolor de haber lastimado a quienes más amaba lo acompañó durante mucho tiempo.

El querido @CHANOTB se mostró más íntimo que nunca: habló abiertamente sobre sus problemas de adicción y agradeció el apoyo recibido de Mario Pergolini.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/4mX5S9iGt1 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) December 19, 2025

“Cuando me puse bien sentía mucha culpa por un montón de daño que había hecho”, dijo el cantante. Sin embargo, aseguró que logró resignificar ese sentimiento: “Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa, porque cuando empecé a probar sustancias nadie me dijo todo el daño que iba a provocar”.

“Nadie me dijo: ‘Mirá, tu vida se va a convertir en algo ingobernable, vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’. Yo no sabía eso. Después, obviamente, lo terminé haciendo”, completó muy conmocionado.

Hoy, parado en un lugar de mayor estabilidad, Chano señaló: “Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona, porque tengo las herramientas”.

Su testimonio fue recibido con un largo y sentido aplauso en el estudio de Otro día perdido. La emoción se reflejó en su mirada, consciente de que su historia sigue escribiéndose. El reencuentro con su público ya tiene fecha: el 27, 28 y 29 de marzo de 2026, cuando Tan Biónica vuelva a subirse al escenario de Vélez para compartir, desde otro lugar, el amor intacto con sus fans