Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada y reveló detalles: "En la casa son todos..." El conductor adelantó cómo será la temporada homenaje del formato que cumple 25 años en Argentina.







El conductor reveló la fecha de estreno de Gran Hermano 2026. Redes Sociales

El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada para el 2 de febrero de 2026, en la pantalla de Telefe, y contó detalles sorprendentes con más participantes, más juegos y sorpresas para el público. Hace 4 o 5 meses que empezaron a producirlo, según detalló.

El mediático reveló cómo se prepara la producción de la señal para un ciclo especial: "Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra", recordó.

En una entrevista en A la Barbarrosa, con la conducción de Georgina Barbarrosa, el presentador adelantó que habrá importantes modificaciones, con una mayor cantidad de jugadores en busca de una convivencia más "picante". Además, adelantó que habrá algún famoso aunque todavía no está decidido quién será.

"Entre hoy y mañana confirmo todo" Santiago del Moro palpita #GranHermano Generación Dorada



Mirá #ALaBarbarossa en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/HBIZtDsBPC — telefe (@telefe) December 16, 2025 La casa tendrá la "potestad de invitar personas a participar" y será a partir de los "boletos dorados" o Golden Tickets, que le permitirán a la producción convocar a participantes según su criterio.

"Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales", aseguró Del Moro.