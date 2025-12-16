El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada para el 2 de febrero de 2026, en la pantalla de Telefe, y contó detalles sorprendentes con más participantes, más juegos y sorpresas para el público. Hace 4 o 5 meses que empezaron a producirlo, según detalló.
El mediático reveló cómo se prepara la producción de la señal para un ciclo especial: "Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra", recordó.
En una entrevista en A la Barbarrosa, con la conducción de Georgina Barbarrosa, el presentador adelantó que habrá importantes modificaciones, con una mayor cantidad de jugadores en busca de una convivencia más "picante". Además, adelantó que habrá algún famoso aunque todavía no está decidido quién será.
La casa tendrá la "potestad de invitar personas a participar" y será a partir de los "boletos dorados" o Golden Tickets, que le permitirán a la producción convocar a participantes según su criterio.
"Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales", aseguró Del Moro.
Cuándo fue la primera edición de GH en Argentina
El primer Gran Hermano en Argentina empezó el 10 de marzo de 2001, y el ganador fue Marcelo Corazza, quien se impuso con una gran cantidad de votos sobre Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en la final. El formato fue creado por John de Mol y se lanzó en los Países Bajos en septiembre de 1999, y luego se extendió al resto del mundo.