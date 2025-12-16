IR A
IR A

Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada y reveló detalles: "En la casa son todos..."

El conductor adelantó cómo será la temporada homenaje del formato que cumple 25 años en Argentina.

El conductor reveló la fecha de estreno de Gran Hermano 2026.

El conductor reveló la fecha de estreno de Gran Hermano 2026.

Redes Sociales

El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha de estreno de Gran Hermano Edición Dorada para el 2 de febrero de 2026, en la pantalla de Telefe, y contó detalles sorprendentes con más participantes, más juegos y sorpresas para el público. Hace 4 o 5 meses que empezaron a producirlo, según detalló.

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
Te puede interesar:

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

El mediático reveló cómo se prepara la producción de la señal para un ciclo especial: "Lo llamamos 'generación dorada' porque es el formato más importante de la historia de la televisión y cumple 25 años desde que se hizo aquella primera edición con Soledad Silveyra", recordó.

En una entrevista en A la Barbarrosa, con la conducción de Georgina Barbarrosa, el presentador adelantó que habrá importantes modificaciones, con una mayor cantidad de jugadores en busca de una convivencia más "picante". Además, adelantó que habrá algún famoso aunque todavía no está decidido quién será.

"Lo más lindo es que dentro de la casa, son todos iguales. Ahí no hay estrato social, no hay título que habilite más que otro, tampoco barrios ni edades, es decir, ante el ojo de Gran Hermano, son todos iguales", aseguró Del Moro.

Cuándo fue la primera edición de GH en Argentina

El primer Gran Hermano en Argentina empezó el 10 de marzo de 2001, y el ganador fue Marcelo Corazza, quien se impuso con una gran cantidad de votos sobre Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en la final. El formato fue creado por John de Mol y se lanzó en los Países Bajos en septiembre de 1999, y luego se extendió al resto del mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Todos los ganadores de los Martín Fierro de streaming.

Martín Fierro de Streaming: uno por uno, los ganadores de cada terna

La mujer del campeón mundial opinó sobre la decoración navideña de la conductora.

Insólita reacción: qué dijo Camila Galante sobre el show millonario de Wanda Nara para Navidad

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

Martitegui fue quien anunció la decisión sobre la participante del reality.

"Tengo el corazón roto": una participante fue eliminada de MasterChef Celebrity después de una tensa gala

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Donald Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Trump declaró al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y amplió el margen legal para una ofensiva en Venezuela

Hace 10 minutos
Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 24 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 30 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 45 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 57 minutos