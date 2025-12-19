Dónde ver Párense de Manos 3: hora y cronograma completo de las peleas El evento pugilístico está organizado por el streamer Lucas Rodríguez, junto a los integrantes de su programa Paren la Mano. Tendrá lugar en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó. + Seguir en







Llega la tercera edición de Párense de Manos, un evento similar a La Velada que organiza Ibai Llanos en España y que tiene como objetivo cruzar dos mundos: el del boxeo con las redes sociales y el streaming. Será este sábado en la cancha de Huracán.

El principal organizador es el streamer Luquitas Rodríguez, junto a sus compañeros de Paren La Mano, programa emitido por Vorterix y que cuenta con la participación Alfredo Montes, Roberto Galati y Joaquín Cavanna.

De este evento se esperan peleas estelares, como la del reconocido pugilista Sergio "Maravilla" Martínez y Laureano "Pepi" Staropoli, luchador de Artes Marciales Mixtas que representó a la Argentina en la UFC.

Entre los combates que también captarán la atención de los asistentes al evento estarán la de Gero Arias y Tomás Mazza. El primero es un deportista viral que sumó adeptos a partir de cumplir distintos desafíos deportivos, entre los que se encuentran un reto de dominadas.

Sobre las peleas femeninas, el foco estará puesto en Mica Viciconte y Flor Vigna. Para quienes son de la vieja escuela, recordarán su rivalidad desde Combate, el programa de entretenimiento que se emitía por Canal 9. Se espera, entonces, una pelea llena de chispazos.