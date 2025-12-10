El exparticipante de Gran Hermano
Thiago Medina compartió en historias de Instagram las cicatrices que le quedaron por las intervenciones realizadas para salvar su vida tras su grave accidente en moto. "Gracias a ellas sigo vivo", remarcó el influencer.
La expareja de estuvo en coma varias semanas, que su familia vivió con angustia. En ese momento, la exparticipante de Gran Hermano decidió poner en pausa su carrera para cuidar de sus hijas y de Medina. Daniela Celis y padre de las gemelas Laia y Aimé
Thiago Medina cicatrices
Thiago Medina mostró sus cicatrices en Instagram.
Entre sus compromisos laborales, Celis dejó el programa de streaming en Luzu TV
Patria y Familia y no llegó a asistir a su presentación en el Gran Rex.
Al salir del hospital,
el creador de contenido compartió su proceso de recuperación en sus redes sociales y comenzó a lidiar con comentarios que ponían en duda su accidente y su internación. A los que respondió con fotos que muestran cómo quedó su cuerpo tras las intervenciones médicas.