Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

El exparticipante de Gran Hermano respondió a los cuestionamientos sobre sus heridas con fotos en Instagram. "Me salvaron la vida", recordó.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina compartió en historias de Instagram las cicatrices que le quedaron por las intervenciones realizadas para salvar su vida tras su grave accidente en moto. "Gracias a ellas sigo vivo", remarcó el influencer.

Thiago Medina mostró sus cicatrices en Instagram.

Thiago Medina mostró sus cicatrices en Instagram.

