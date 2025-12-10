Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo" El exparticipante de Gran Hermano respondió a los cuestionamientos sobre sus heridas con fotos en Instagram. "Me salvaron la vida", recordó. + Seguir en







Thiago Medina

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina compartió en historias de Instagram las cicatrices que le quedaron por las intervenciones realizadas para salvar su vida tras su grave accidente en moto. "Gracias a ellas sigo vivo", remarcó el influencer.

La expareja de Daniela Celis y padre de las gemelas Laia y Aimé estuvo en coma varias semanas, que su familia vivió con angustia. En ese momento, la exparticipante de Gran Hermano decidió poner en pausa su carrera para cuidar de sus hijas y de Medina.

Thiago Medina cicatrices Thiago Medina mostró sus cicatrices en Instagram. Entre sus compromisos laborales, Celis dejó el programa de streaming en Luzu TV Patria y Familia y no llegó a asistir a su presentación en el Gran Rex.

Al salir del hospital, el creador de contenido compartió su proceso de recuperación en sus redes sociales y comenzó a lidiar con comentarios que ponían en duda su accidente y su internación. A los que respondió con fotos que muestran cómo quedó su cuerpo tras las intervenciones médicas.